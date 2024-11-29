Üye Girişi
Haberler
Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın

Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat

 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere

Türkiye sınırında kritik gelişme! Muhaliflerin ikinci büyük kenti geçirmesi an meselesi

 İslam Memiş uyardı: Sadece dolar değil sahte euro da var

Kritik uyarı: Sadece dolar değil sahte euro da var
Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum

Günde 180 kişiyle birlikte olmaya zorlamışlar

Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti

Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çek temsilcisi Slavia Prag'a konuk oldu Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrılmasını bildi. Bu sonuçla birlikte Avrupa'daki 3 maçlık galibiyet hasretini bitiren Kanarya, puanını 8'e yükseltti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çek temsilcisi Slavia Prag'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

MOURINHO KULÜBEYE DÖNDÜ

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında iç sahada oynanan Manchester United karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar maçında takımının başında olamayan teknik direktör Jose Mourinho, Prag deplasmanında kulübedeki yerini aldı.

Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti

SAMET'İN İLK AVRUPA MAÇI

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydin, Slavia Prag deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkarken bu sezon ilk kez Avrupa maçlarında forma giydi. Sarı-lacivertli ekibin, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Union Saint-Gilloise, Twente, Manchester Uniter ve AZ Alkmaar maçlarında kadroda olmasına karşın süre almayan Samet Akaydin, ilk kez Prog deplasmanında sahaya çıktı. Rodrigo Becao'nun cezası, Çağlar Söyüncü'nün de sakatlığı nedeniyle götürülmediği Prag deplasmanında Djiku ile savunma ikilisini oluşturan Samet Akaydin, Bellona Kayserispor karşısında da Ganalı stoperle sahada yer almıştı.

Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşma öncesinde şehir merkezinde bir araya gelen sarı-lacivertliler, toplu halde stadyuma hareket etti. Kendilerine ayrılan tribünün tamamını dolduran Fenerbahçeliler, sarı-lacivertli futbolcuların ısınmak için sahaya çıktığı andan itibaren tezahürata başladı. Fenerbahçeli futbolcular, tribüne tek tek giderek taraftarları alkışladı. Karşılaşma için Avrupa'nın birçok bölgesinden Prag'a gelen ancak maça bilet bulamayan Fenerbahçeli taraftarlar müsabakayı, toplu halde restoranlarda ve kafeteryalarda takip etti.

EV SAHİBİ TAKIM MAÇIN BAŞINDA ATTI

Ev sahibi takım, maçın 7. dakikasında öne geçti. Chory, Provod'un sol kanattan içeriye yerden çevirdiği topta savunmadan önce kale sahasında topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti

DZEKO YANIT VERDİ

Fenerbahçe, bu gole 35. dakikada karşılık verdi. Sarı-lacivertlilerde Saint Maximin, sol kanattan merkezde bulunan Szymanski'ye ayak dışı harika bir pas verdi. Szymanski de sağından koşu yapan Dzeko'ya pasını aktardı. Boşnak golcü de yay bölgesinden sol ayak içiyle yaptığı güzel vuruşla fileleri sarstı ve skor 1-1'e geldi.

Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti

FRED CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de Maçın 41. dakikasında Edin Dzeko'nun yerde kalması sonrası itirazlarda bulunan Dzeko, Fred, ve Sandro Zufic, hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kartın ardından sınırda olan tecrübeli orta saha, UEFA Avrupa Ligi'nde cezalı duruma düştü. 31 yaşındaki futbolcu, Athletic Bilbao maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti

PRAG'IN GOLÜ OFSAYT

Slavia Prag, bu pozisyonun hemen ardından bir kez daha öne geçti. Ancak karşılaşmanın hakemi Sascha Stegemann, VAR ile iletişiminin ardından golde savunmanın önünde yer alan Chory'in Livakovic'in açısını kapattığını tespit etti. Böylelikle Provod'un golü ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Bunun ardından müsabakanın ilk yarısı da 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti

EN-NEYSRI GALİBİYETİ GETİRDİ

Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta aradığı galibiyet golünü 85. dakikada buldu. İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan uzak direğe açtığı ortada Tadic, topu bekletmeden kale sahasına çevirdi. Sarı-lacivertlilerin Faslı golcüsü En Nesyri de tek dokunuşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 mağlup durumdan 2-1 üstünlüğe taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti

AVRUPA'DAKİ 3 MAÇLIK HASRET BİTTİ

Bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3 maçlık galibiyet hasretini bitiren Fenerbahçe 8 puana yükselirken, Slavia Prag 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Athletic Bilbao'yu ağırlarken, Slavia Prag sahasında Anderlecht ile karşılaşacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasını açan olayı ilk kez anlattı
img

Toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı
img

Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı
500

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Fenev şaşırttı. ilk defa hakkıyla maç kazandı ;) :)

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme55
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Melike sen dinlen biraz yine hayal görmeye başladın o hakkıyla maç kazanmıyan takım gs gs fener degil :)

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJokerAllame:

Ülkemin gururu seni çok seviyorum Fenerbahçem

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMelike Taştan:

Tamer cahili 7/24 burada GS diye ağlamaktan bıkmadın mı? GS 3-0 Kadıköy de attı size 5-0 a gidiyordu hakeminiz haksız penaltı verdi feneve bu yüzden 3-1 bitti. Buna rağmen hala ağlıyor musun? Daha fazla ağlarsan emzik takcaz sana ;) ;)

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Kayar:

TEBRİKLER Yaşa Fenerbahçe ???? Büyük Fenerbahçe taraftarına selam olsun ????

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail oruç :

GS lıyım ama göğsünde bayrağımız bulunan her takım Avrupa'da kazanınca çok mutlu oluyorum,ister futbol olsun ister başka spor olsun farketmez, bugün FB nin aldığı galibiyetin ayrı bir önemi var biz çekya ile sıralama mücadelesi veriyoruz FB yi tebrik ediyorum.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Arslan:

Bu Bos Tenneke Goohpe Fenevi Fazlada Sisirmeyin Kuluckaya Zamanina Daha Cok Var Mesela MAYIS AYI OFFFFFFFFF SHAAAAK SHAAAAK EZiK FENEVRASYONLU KUSUMA

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRamazan Dağlı:

Avrupa takımı Fenerbahçe sen çok yaşa helal olsun

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzer Doğan:

iyi oynamadık ama üç puanı kaptık biraz da şans olacak yolun açık olsun Fenerbahçe

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Galatasaray ve Fenerbahçe kadro kalitesi itibari ile bence bu lig de ilk 5'de üzerimizden atamadığımız yabancı takım ezikliğinden ileri gidemiyoruz

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

HSK atama kararnamesi 29 Kasım Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! Yeni Iğdır İl Emniyet Müdürü kim oldu? Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay kimdir? Yeni Ordu İl Emniyet Müdürü kim oldu? Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar kimdir? Yeni Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü kim oldu? Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy kimdir? Yeni Isparta İl Emniyet Müdürü kim oldu? Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici kimdir? Yeni Bilecik İl Emniyet Müdürü kim oldu? Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz kimdir? Yeni Bingöl İl Emniyet Müdürü kim oldu? Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı kimdir? Manisa elektrik kesintisi! 29-30 Kasım Turgutlu, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Giovanni van Bronckhorst tazminatı ne kadar? Giovanni van Bronckhorst tazminatı ne kadar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.