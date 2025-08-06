Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı ilk 11'i belli oldu
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibine konuk olacak. Temsilcimizin ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Çarşamba günü Hollanda'nın Feyenoord ekibine konuk olacak. De Kuip Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele Tuttur, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg'in yöneteceği 90 dakikada aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yardımcı hakem olarak görev yapacak.

İLK 11'LER

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos, Timber, Hwang, Hadj-Moussa, Steijn, Sauer, Ueda.

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, İrfan Can Kahveci, En Nesyri.

YENİ TRANSFERLER BOY GÖSTERECEK

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular, Feyenoord mücadelesiyle sarı-lacivertli takımdaki ilk maçlarına çıkmaya hazırlanıyor. John Duran, Archie Brown ve Nelson Semedo'nun yanı sıra geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık forma giyen ve bu sezon bonservisi alınan Milan Skriniar, Feyenoord karşısında forma giyebilecek.

FEYENOORD'UN BAŞINDA TANIDIK BİR İSİM

Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord'un teknik direktörlüğünü, sarı-lacivertli takımda daha önce forma giyen Robin van Persie yapıyor. 2015-2018 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan, ardından da Feyenoord forması giyip futbol hayatını noktalayan Robin van Persie, geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına geçmişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerhat Tr:

Temsilcimize başarılar.

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