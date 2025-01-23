Fenerbahçe, Lyon ile 0-0 berabere kaldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fransız temsilcisi Lyon'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibiyle 0-0 berabere kaldı

BOLU UNUTULMADI

Fenerbahçe Kulübü, Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle hayatlarını kaybedenleri unutmadı. Sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya "Ülkemizin ve camiamızın başı sağ olsun." pankartıyla çıkarken, üstlerine de aynı ifadenin İngilizcesinin yazılı olduğu tişörtleri giydi. Fenerbahçeli futbolcular, ayrıca ısınma sırasında yumruk şov yapmadı.

KADIKÖY'DE TRİBÜNLER SESSİZ KALDI

Fenerbahçe tribünleri, Bolu'da yaşanan yangın faciasına kayıtsız kalmadı. Sarı-lacivertli tribünler, Lyon maçının ilk dakikasında sessiz kaldı ve tezahürat yapmadı. Fenerbahçeli futbolcular da maç öncesi ısınmaya, "Başımız sağ olsun" pankartıyla çıkmıştı. Beşiktaş tribünleri de aynı bir hareketi Athletic Bilbao karşılaşmasında yapmıştı.

MOURINHO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde oynadıkları son Adana Demirspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4'ü zorunlu 5 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlattığı Mert Müldür'den cezası, Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın'dan ise UEFA listesinde olmamaları nedeniyle yararlanamadı. 61 yaşındaki çalıştırıcı, Adana Demirspor müsabakasına ilk 11'de başlayan Edin Dzeko'yu ise yedek soyundurdu. Lyon karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Mourinho, 3'lü savunmasında Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü ve Yusuf Akçiçek'i görevlendirdi. Orta alanda Sofyan Amrabat ile Fred Rodrigues oynarken, kenarlarda Bright Osayi-Samuel ve Sebastian Szymanski şans buldu. Forvet arkasında Dusan Tadic ile İrfan Can Kahveci yer alırken, gol yollarında Youssef En-Nesyri tercih edildi.

YUSUF AKÇİÇEK İLK KEZ AVRUPA'DA 11'DE

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, Lyon maçına ilk 11'de sahaya çıkarak bu sezon ilk kez bir Avrupa maçına ilk 11'de başladı. 18 yaşındaki savunmacı, bu sezon resmi maçlarda sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'ya karşı ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Slavia Prag deplasmanında maçın son dakikalarında oyuna dahil olan Yusuf, ligde de 2 maça sonradan oyuna girmişti. Genç stoperi bu karşılaşmada Alman devi Bayern Münih izledi.

FENERBAHÇE'DEN KIRMIZI KART İTİRAZI

Fransız ekibinde forma giyen Kumbedi, 31. dakikada Sebastian Szymanski'ye çok sert bir faul yaptı. Bu faulün ardından Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, kırmızı kart itirazında bulundu. İrfan Can Kahveci, bu pozisyonun ardından karşılaşmanın hakemi Simone Sozza'ya yaptığı itirazlar sonrası sarı kart görürken, Karşılaşmanın VAR'dan da Sozza'ya herhangi bir uyarı gelmedi. İtalyan hakem, kırmızı kart tartışmalarına neden olan faulden sonra19 yaşındaki genç savunmacıyı sarı kart ile cezalandırıldı.

FOFANA SAKATLANDI

Lyon forması giyen Malick Fofana, sakatlığı sebebiyle karşılaşmaya sakatlığı sebebiyle devam edemedi. Sahayı sağlık ekipleri eşliğinde terk eden 19 yaşındaki Belçikalı futbolcu, 43. dakikada yerini Alexandre Lacazette'ye bıraktı.

LYON'UN KIRMIZI KARTI SARIYA DÖNDÜ

45+3. dakikada Niakhate, İrfan Can'ın topla buluşmasını engellemek isterken milli futbolcuya kayıp müdahalede bulundu. Hakem Simone Sozza, Niakhate'nin müdahalesinin ardından kırmızı kartına başvurdu. Karşılaşmanın hakemi Simone Sozza, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda bir süre inceledi. İtalyan hakem, yaptığı incelemenin ardından kırmızı kartı iptal etti veNiakhate'ye sarı kart verdi. Bu pozisyonun ardından karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamladı.

EN-NESYRI'NİN GOLÜ SAYILMADI

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 55. dakikada golü buldu. Sarı-lacivertlilerde ceza sahası sağ çaprazında topu alan Fred'in kale önüne çevirdiği topu kontrol eden En-Nesyri, topu filelere gönderdi ancak karşılaşmanın hakemi Diego Sozza, Faslı yıldızın topu elle önüne aldığı gerekçesiyle golü vermedi. Müsabakanın kalan dakikalarında da gol sesi çıkmayınca taraftarlar sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

AMRABAT VE OSAYI-SAMUEL CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, 70. dakikada, Bright Osayi-Samuel ise 87. dakikada gördüğü sarı kartların ardından cezalı duruma düştü. Her iki futbolcu da UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabının son haftasında oynanacak Midtjylland deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

SON MAÇTA PLAY-0FF İÇİN SAHADA OLACAK

Bu sonuçla 1 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, 7. hafta sonunda puanını 9'a yükseltti. Tek mağlubiyetini Beşiktaş'tan alan Lyon ise puanını 14 yaptı. Fenerbahçe, 8. ve son haftada Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadan galip ayrılarak play-off bileti almayı hedefliyor. Fransız temsilcisi ise Nantes'e konuk olacak.