Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Açıklamalarına Devam Etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurul toplantısında açıklamalarına verilen aranın ardından devam etti.

Ülker Stadı'nda düzenlenen toplantıda verilen iftar arasının ardından açıklamalarına devam eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, hayatını kaybeden eski Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Togay Bayatlı'ya başsağlığı diledi.

Olağanüstü genel kurulda alınması gündeme gelen kararlarla ilgili açıklamalarda bulunan Ali Koç, şöyle devam etti:

"Ligden çekilelim, onu yapalım, bunu yapalım... Ama biz ligden çekilirsek kimin otobüsüne kurşun atacaklar? Biz ne boyun eğeriz, ne de şampiyonluklar, kupalar uğruna inandığımız ilkelerden en ufak taviz vermeyiz. İki alternatifimiz var. Herkes bir alternatife odaklandı. Birisi hiçbir şey yapmamak, biri de futbol faaliyetlerini askıya almak. Biz artık hiçbir şey yapmamaktansa bundan sonraki süreçte itiraz bayraklarını kaldırarak, her gün ölmektense bir gün ölmenin daha iyi bir yol olacağını düşünerek sizlerin huzuruna çıktık. Bugün burada ne sonuç çıkarsa çıksın, biz yönetim kurulu olarak elimizden gelen tüm çabayı, hayata geçirmek için sarf edeceğiz. En uç opsiyonlardan birisi olan ligden çekilme... Hepinizi anlıyorum, 'Bu tiyatronun figüranı olmayalım.' diyorsunuz. En başta da ben söylüyorum ama figüran olmamakla, meydanı boş bırakmak arasındaki dengeyi iyi düşünmek gerekiyor. Yaptığımız bütün görüşmelerde en az tercih edilen, tercih edilenler arasında en son opsiyon olarak değerlendirilen, ligden çekilme oldu. Neden ben burada muhatap olduğum adamlarla bir alt ligde muhatap olayım? Bu opsiyonu 3 ay sonraki genel kurula kadar masadan kaldırıyoruz. Edin Dzeko'ya, Tadic'e, Mert Hakan'a buradan sesleniyorum; sizin istediğinizi genel kurul da istiyor. Çıkın ne yapacaksanız yapın ve o şampiyonluğu bize getirin."

"(Süper Kupa) Bu maça 19 yaş altı takımıyla çıkma opsiyonunu sizlere sunacağız"

Şanlıurfa'da 7 Nisan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan 2023 Süper Kupa finali hakkındaki açıklamalarıyla devam eden Ali Koç, daha önce taraftarlara 2 kez kupa için seyahat programı yapmama çağrısında bulunduğunu hatırlatarak "2 Nisan akşamına kadar 'Urfa seyahati programı yapmayın, bilet almayın.' dedim. Aynı çağrıyı tekrar yapıyorum, lütfen Urfa'ya seyahat planı yapmayın, Süper Kupa biletlerini rezerve etmeyin." ifadelerini kullandı.

Süper Kupa finaliyle ilgili iki opsiyonları olduğunun altını çizen Ali Koç, şöyle konuştu:

"Burada iki opsiyonumuz var; birisi hiç çıkmamak. İkinci opsiyonumuz 19 yaş altı takımıyla sahaya çıkmak. Büyüklerimizden aldığımız görüş, radikal bir tepki olacaksa Süper Kupa'yla başlamamız gerektiği yönündeydi. Ben buna sonuna kadar katılıyorum. Sen bize 'Ülke puanı, vatan, millet, Sakarya, yeni bir tarih belirleyelim.' diyeceksin, sonra 'Rakibiniz kabul etmedi.' diyeceksin. Sonra da 'İsterseniz ligdeki Fatih Karagümrük maçını erteleyelim, ona rakibiniz karışmıyor.' diyeceksin. Sen kupa finalini belirlemek için 15 Mart'ı beklemedin. 15 Mart'ta tur atladık. Zaten lanetli midir nedir bu Süper Kupa, bir türlü dikiş tutturamadı. Avrupa'da bizim rakibimiz olan federasyonlar takvimi değiştirecek, bizim federasyonumuz 'Ülke puanı, vatan, millet, Sakarya.' derken, Fenerbahçe'nin Avrupa yoluna taş koyacak."

Süper Kupa finaline çıkılmaması durumunda önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'na ve Süper Kupa'ya katılamayacaklarının bilgisini veren Ali Koç, "Mali açıdan çok büyük bir bedeli var mı bilmiyoruz? Geliri yok onu biliyoruz. Bütün organizasyon için yapılan masrafları karşılamak zorundayız. Organizasyon iptaliyle Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) karışabileceği her türlü zararı karşılamak zorunda olabiliriz. Urfa Stadı'nda yıllardır yanılmıyorsam top oynanmıyor. Allah bilir oranın temel atma parasını da bizden isterler. Bu maça 19 yaş altı takımıyla çıkma opsiyonunu sizlere sunacağız." açıklamasını yaptı.

Ali Koç, genel kurul üyelerinin 19 yaş altı takımıyla maça çıkılma opsiyonuna tepki göstermesi üzerine de "Bu ıslıklamalardan anladığım, 19 yaş altıyla çıkacağımıza hiç çıkmayalım. Bizim de tercihimiz bu ama işin hukuki tarafında onlara bu malzemeyi veremeyiz. Dolayısıyla birazdan sizden yetki isteyeceğiz." diyerek konuşmasına devam etti.

"En az 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamamız gerektiği düşüncesindeyiz"

Başkan Ali Koç, bir diğer opsiyonlarının da önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon boyunca Türkiye Kupası'na katılmamak olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"En az 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamamız gerektiği düşüncesindeyiz. Burada da 3 ay ila 1 yıl hak mahrumiyeti cezası söz konusu. Türkiye Kupası'ndan elde edilen ticari gelirler iade edilecek, zaten külliyen zarar. Önümüzdeki sezon yeni bir format olacak, bunu Fenerbahçe'siz yapsınlar. Gariptir ki mali kayıptan çok tasarruf edeceğimiz bir tablo ortaya çıkıyor. Süper Kupa'yla ilgili tribünlerin reaksiyonuyla ilgili kararsız kaldım. Çıkmayalım deyince mutlu oldunuz, 19 yaş altıyla çıkalım deyince başka bir hisse kapılmış olabilirsiniz."

Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maçlar hakkında da bir opsiyonun kendilerine geldiğini dile getiren Koç, "Trabzon'daki faili meçhul olay çözülene kadar maçlara gitmeyelim opsiyonu var. Bu opsiyon bizim için aklımıza yatan bir opsiyon ancak sadece 3 puan değil 6 puan eksiliyor onun için yarışı olumsuz etkiliyor." diye konuştu.

TFF'nin istifaya çağrılması sürecinin başlatılmasının istendiğini de vurgulayan ekleyen Ali Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Federasyon ve kurulları anladığımız bir anlamda seçim yapana kadar federasyonunun hiçbir seçimine katılmamamız isteniyor. 1959 öncesi şampiyonluklar için olumlu veya olumsuz derhal cevap verilmesi isteniyor. 2011 Süper Kupası'nın Beşiktaş ile en kısa zamanda oynanması isteniyor. Yayın havuzundan çıkmamız isteniyor, keşke çıkabilsek ama kanunen mümkün değil. Ne kadar içine çekilmek istensek de Fenerbahçe'nin siyasetle hiçbir alakası yoktur ama devletimiz, hakkımızı korumak için gözümüzü kırpmayacağımız bilmelidir. Devletimizin bu camiaya çok ciddi maddi manevi borcu vardır. Yapayalnız, tek başımıza bu terör örgütünü duvara toslattık. Fenerbahçe'ye pek çok kumpas yapıldı ama ayakta kalabilen tek kurum Fenerbahçe'ydi. Bugün benzer sınavdan geçiyoruz, dimdik ayakta durmalıyız. Ülkemize, devletimize, siyasetçilerimize bir kez daha seslenmek istiyorum, 2011'de 'Ne şikesi memleket elden gidiyor.' dedik, ciddiye almadınız. 2024'te nisan ayında bir kez daha hatırlatıyor ve ikaz ediyoruz, futbol üzerinden bir yapı ülkemizi kaosa götürmeye çalışıyor, bunu da Fenerbahçe üzerinden yapmaya çalışıyor. Bu sefer göz ardı etmeyin lütfen ciddiye alın."

(Bitti)