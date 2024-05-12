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Fenerbahçe, Kayserispor maçında kadroda değişiklik yaptı

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u konuk ettiği maçta kadrosunda 4 değişiklik yaptı. İsmail Kartal'ın tercihleriyle Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Edin Dzeko yerine Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi ilk 11'de yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Konyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Konyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği oyunculardan Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Edin Dzeko'yu Kayserispor müsabakasında görevlendirmedi.

62 yaşındaki çalıştırıcı, İrfan Can'ı sakatlığı nedeniyle kadroya alamazken, Bright Osayi-Samuel'i aynı nedenle yedek soyundurdu. Kartal, Mert Hakan Yandaş ile Edin Dzeko'yu ise kendi tercihiyle kulübede oturttu.

Tecrübeli teknik adam, bu isimlerin yerine ise Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'e sürdü.

Kayserispor karşısında kalede yine Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma hattını Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Bu isimlerin önünde Alexdander Djiku forma giyerken, orta alanda Cengiz Ünder, Fred Rodrigues ve Dusan Tadic görev yaptı. Santrfor arkasında Sebastian Szymanski şans bulurken, gol yollarında Michy Batshuayi tercih edildi.

Osayi-Samuel fedakarlıkla kadroda

Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Bright Osayi-Samuel, Kayserispor müsabakasında kadroda yer aldı.

Konyaspor mücadelesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda olması beklenmeyen 26 yaşındaki oyuncu, fedakarlık yaparak kadroya dahil edildi.

Osayi-Samuel, maça yedek kulübesinde başladı.

Jayden ilk 11'de

Fenerbahçe'nin genç sol beki Jayden Oosterwolde, sakatlığının ardından direkt ilk 11'de görev aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Olympiakos müsabakasında ciddi bir sakatlık yaşayan ve sezonu kapatma durumu olan 23 yaşındaki oyuncu, sakatlığını beklenenden erken atlatmıştı.

Bir süredir takımla çalışmalara başlayan Oosterwolde, 4 lig ve 1 Avrupa olmak üzere kaçırdığı 5 maçın ardından yeniden formasına kavuştu.

Djiku ön liberoda

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Alexander Djiku, Kayserispor maçına savunmanın önünde başladı.

Sezon boyunca stoperde gösterdiği performansla beğeni toplayan 29 yaşındaki oyuncu, İsmail Yüksek ve Rade Krunic'in yokluğunda bu sezon ilk kez bu pozisyonda forma giydi.

5 eksik

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Müldür'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan Rade Krunic, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek kadroda yer almadı.

Bu arada Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç öncesi saha ortasında topladığı oyuncuları yaptığı konuşmayla motive etmeye çalıştı.

Kaynak: AA / Spor

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