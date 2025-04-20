Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, 2 kez geriye düştüğü maçtan 3-3 beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışından ağır bir yara aldı.

FENERBAHÇE'DEN MAÇ ÖNCESİ ANLAMLI HAREKETLER

Fenerbahçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı nedeniyle müsabaka öncesinde anlamlı hareketlere imza attı. Sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde ilk 11 anonsunu 4 yaşındaki Mert Efe isimli minik taraftara yaptırdı. Bu anlara ait görüntüler kısa sürede viral oldu ve çokça beğeni aldı.

Fenerbahçe'nin 23 Nisan etkinlikleri bununla sınırlı kalmadı. Sarı-lacivertli kulüp; asker, polis ve 15 Temmuz şehitlerinin çocukları maç seremonisinde ağırlandı. Karşılaşma öncesinde futbolcular sahaya, şehitlerimizin çocuklarıyla çıktı. Fenerbahçe'nin bu hareketi hem tribünlerden hem de izleyenlerden alkış aldı.

KAYSERİSPOR GOLÜ ERKEN BULDU

Karşılaşmanın ilk golü 7. dakikada Kayserispor'dan geldi. Skriniar'ın savunmadan çıkarken orta alana doğru gönderdiği topu Szymanski'den önce araya giren Gökhan Sazdağı kazandı ve savunma arkasına sarkan Ramazan Civelek'e derin bir top gönderdi. Ramazan, ceza sahası sağından sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

EN-NESYRI DİREĞE TAKILDI

Yediği golden sonra beraberlik golünü arayan sarı-lacivertliler, 13. dakikada direğe takıldı. Allan Saint Maximin, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. En Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten geri döndü. Devamında Nurettin Korkmaz topu uzaklaştırdı.

TALISCA HATAYI AFFETMEDİ, SKORU EŞİTLEDİ

Fenerbahçe, aradığı golü 36. dakikada buldu. Saint-Maximin'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Bilal topu kontrol etmekte zorlanınca araya giren Anderson Talisca, altıpas içinde yaptığı dokunuşla toğu filelere gönderdi ve skora den geldi. Bu gol, ilk yarının da skorunu belirledi ve soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidildi.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Fenerbahçe, 41. dakikada Milan Skriniar'ın eza sahası içinde yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. Sarı-lacivertli oyuncular, hakem Oğuzhan Çakır'a penaltı itirazında bulundu. Çakır, VAR hakemi Jeroen Manschot'un incelemesini bekledi ve ardından oyunu devam ettirdi.

KAYSERİSPOR İKİNCİ YARIYA DA GOLLE BAŞLADI

Kayserispor maça olduğu gibi ikinci yarıya da hızlı başladı. Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan taşıyıp ceza sahasına ortaladığı topa, kale sahasında Nazonkafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, üst direkten sekip kaleci Livakovic'e çarptı ve ağlara gitti. Böylelikle skor 2-1'e geldi ve konuk takım 48. dakikada bir kez daha sarı-lacivertliler karşısında öne geçti.

MOURINHO'DAN GOL SONRASI DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'dan 2-1 geriye düştükten sonra sürpriz bir hamle geldi. Mourinho, 54. dakikada risk aldı ve sakatlığını atlattıktan sonra ilk 11'de şans verdiği Diego Carlos yerine Edin Dzeko'yu sahaya sürdü.

CARLOS'A TEPKİ YAPTI

Diego Carlos, bu dakikada oyundan çıkarak yerini Edin Dzeko'ya bıraktığı sırada bazı sarı-lacivertli taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Fenerbahçe, 32 yaşındaki stoperi devre arasında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan yaklaşık 11.5 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Carlos, şubat ayında Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve sahalardan uzak kalmıştı.

FENERBAHÇE'DEN BİR PENALTI İTİRAZI DAHA

Fenerbahçe, 59. dakikada bir daha penaltı itirazında bulundu. Edin Dzeko, kaleye vuruşunu yaptıktan sonra topun Jeanvier'in eline çarparak kornere gittiği söyledi. Fenerbahçeli oyuncuların da yoğun penaltı itirazı sonrası hakem Oğuzhan Çakır, VAR incelemesi yapıldığını işaret etti. Hollandalı VAR hakemi Manschot, yine incelemeye çağırmadı ve oyun devam etti.

SAINT MAXIMIN BERABERLİĞİ GETİRDİ

Fenerbahçe 64. dakikada bir kez daha beraberliği yakaladı. Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunun ardından Kostic, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kaleci Bilal, kalesinden çıkarak topu çift yumrukla uzaklaştırdı. Ceza yayına seken topa Saint Maximin gelişine vurdu ve topu filelere yolladı. Bu golle birlikte skora yeniden denge geldi.

TALISCA BU SEFER PENALTIDAN ATTI

Galibiyet için yüklenen Fenerbahçe, Oğuz Aydın kullandığı köşe vuruşunda Skriniar'ın kale sahasında içeriye çevirdiği top Gökhan Sazdağı'na çarptı. Fenerbahçeli futbolcular, maçta 3. kez hakem Oğuzhan Çakır'a penaltı itirazlarında bulundu. Çakır, bu kez VAR uyarısıyla pozisyonu izledi ve elle müdahaleyi tespit ederek beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Talisca, kendisinin 2., takımının ise 3. golünü atarak takımını öne geçirdi.

KAYSERİSPOR 90+4'TE ATTI

Kayserispor, 90+4. dakikada Talha Sarıarlasn'ın golüyle maçtan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı. Bu dakikada sağdan Gökhan Sazdağı'nın ortasında ceza sahasında iyi yükselen Talha, skoru 3-3'e getirdi. Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, mücadeleyi 3 asistle tamamladı. Talha'nın golünün ardından karşılaşma 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

PUAN FARKI 5 OLDU

Fenerbahçe, bu sonucun ardından puanını 72 yaptı ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı ligin bitimine 6 hafta kala 5 oldu. Kayserispor, puanını 37'ye yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.