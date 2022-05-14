Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda ısınma koşuları sonrası üç gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışmaları üzerinde duran sarı-lacivertliler, taktik ve bireysel idmanlarla günü noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip, antrenmanın ardından kampa girdi.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Can Bartu Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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