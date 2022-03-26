Fenerbahçe'de Kayserispor hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında 2 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, milli oyunculardan yoksun yapıldı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, pas ve hücum varyasyonları çalıştı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi.Sarı-lacivertli ekipte; Ferdi Kadıoğlu bireysel çalışmalar yaparken, Attila Szalai ise günü tedavi ile noktaladı.