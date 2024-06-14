Üye Girişi
Haberler

Hasan Can Kaya neden gözaltına alındı? Hasan Can Kaya iddia ile ilgili ne söyledi? Hasan Can Kaya genç kızı evinde alıkoydu iddiası!

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasan Can Kaya neden gözaltına alındı? Hasan Can Kaya iddia ile ilgili ne söyledi? Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın genç bir kızı evinde alıkoyduğu iddiası üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Kaya'nın bu skandal hareketi sonrası gözaltına alınma sebebi merak konusu olmuştu.

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, özel bir üniversitenin partisinde tanıştığı 23 yaşındaki genç kadını evinde alıkoydu gerekçesiyle gözaltına alındı. Eve gelen polisler tarafından kurtarılan genç kadın karakoldaki ifadesinde "Bana madde verdiler, evden çıkmama izin vermiyor" dedi. Peki, Hasan Can Kaya neden gözaltına alındı?

HASAN CAN KAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 04.00 sıralarında Beşiktaş Levent'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü komedyen Hasan Can Kaya, İstanbul'daki özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katıldı. Kaya, burada eğlendiği esnada yine partiye katılan 23 yaşındaki Nazlıcan A. ile tanıştı. Bir süre sohbet eden ikili, partinin bitiminde Kaya'nın Levent'teki evine gitti. İçeride sohbet etmeye başlayan ikili bu esnada iddiaya göre alkol aldı. Sohbet devam ederken gecenin ilerleyen saatlerin Nazlıcan A. iddiaya göre, Hasan Can Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmasından rahatsız oldu. Bunun üzerine genç kız evden çıkmak istedi ancak iddiaya göre Kaya, çıkmasına izin vermedi. Kaya'ya tepki gösteren genç kız cep telefonundaki mesajlaşma uygulaması üzerinden arkadaşına canlı konum attı. Daha sonra da "Bana madde verdiler, nerede olduğumu bilmiyorum. Evden çıkmama izin vermiyor" dedi.

GENÇ KIZ İFADESİNDE NE DEDİ?

Emniyette ifadesi alınan genç kız, özel bir üniversitenin mezuniyet partisinde Hasan Can Kaya ile tanıştığını, daha sonra birlikte evine gittiklerini, burada bir süre alkol alıp sohbet ettiklerini, sohbet esnasında Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmak istediğini, kendisinin ise reddedince evde çıkmak istediğini söyledi. Kaya'nın kendisinin evden çıkmasına izin vermediğini anlatan genç kız, bunun üzerine arkadaşına canlı konum ve mesaj atarak polise ihbarda bulunmasını istediğini söyledi. Ancak Nazlıcan A. emniyette, kendisini alıkoyan Kaya'dan şikayetçi olmadığını belirtti.

Hasan Can Kaya neden gözaltına alındı? Hasan Can Kaya genç kızı evinde alıkoydu!

HASAN CAN KAYA TUTUKLANDI MI?

Bunun üzerine polis ekipleri genç kıza, olay yasal hakları hakkında bilgi vererek yaşanan olayı ve genç kızın ifadesine savcılığa aktardı. Savcılık ise tutanak tutulması sonrasında emniyette bulunan Hasan Can Kaya'nın serbest bırakılmasını talimatını verdi. Emniyette ifadesi alınan Kaya ise suçlamaları reddederek iddia edilenlerin yaşanmadığını ve Nazlıcan A. evde bulunduğu esnada evde başka kadınların da olduğunu iddia etti. Tutanak tutulması sonrasında Hasan Can Kaya serbest bırakıldı.

HASAN CAN KAYA İDDİALARLA İLGİLİ NE SÖYLEDİ?

X hesabından yaptığı açıklamada hakkındaki tüm iddiaları yalanlayan Hasan Can Kaya, "Arkadaşlar bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim. Arkadaşlar itibar suikasti var. Her yere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş. Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı Emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim."

Hasan Can Kaya neden gözaltına alındı? Hasan Can Kaya genç kızı evinde alıkoydu iddiası!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Hasan Can Kaya Hukuk 3.Sayfa Gündem Magazin Haberler

Polis eve baskın düzenledi! Uyuşturucu verdiği kızı evinde zorla tutan Hasan Can Kaya gözaltında

Polis eve baskın düzenledi! Uyuşturucu verdiği kızı evinde zorla tutan Hasan Can Kaya gözaltında

 Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı

Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı

 Bahçeli'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını ''Aman ha'' diyerek uyardı

Bahçeli'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını ''Aman ha'' diyerek uyardı

Bakmadan Geçme

2024 ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN? KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları hangi tarihte başlıyor? Anderson Talisca Fenerbahçe'ye mi geliyor? Fenerbahçe Talisca ile anlaştı mı? Gram altın kaç TL? 14 Haziran Dolar, Euro, Sterlin ne kadar? Bugün yarım gün tatil mi? Bugün resmi tatil var mı, yarım gün tatil var mı? HAFTA SONU HAVA DURUMU 15-16 Haziran #127783 Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 14 Haziran Cuma İstanbul cuma namaz saati! Ölüdeniz Plajı nerede, nasıl gidilir? Fethiye'deki en iyi plajlar hangileri? Fethiye'de en güzel nerede denize girilir? Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı'yı dövdü mü? Nagihan Alçı ne anlattı, olay ne? İSTANBUL'DA BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? #9925 Kurban Bayramı'nda İstanbul kaç derece, yağmur yağacak mı? Kurban eti kimlere dağıtılmaz? Kurban eti kimlere verilmeli? Diyanet'e göre kurban eti nasıl paylaştırılmalı? Bayram tatili resmi tatil mi? Bayram tatili resmi tatil olarak sayılıyor mu? Hasan Can Kaya gözaltında mı? Hasan Can kaya ne yaptı, olay ne? Hasan Can Kaya neden gözaltına alındı? Hasan Can Kaya iddia ile ilgili ne söyledi? Hasan Can Kaya genç kızı evinde alıkoydu iddiası! 14 Haziran hangi burç? 14 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? 14 Haziran tarihi hangi burç olur? ''Gündüz kuşağı'' programları kaldırılacak mı? Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarıyla ilgili ne söyledi?
Yerlikaya'nın hedefinde gündüz kuşağı programları var: O yayınlardan hoşlanmıyorum

Yerlikaya'nın hedefinde gündüz kuşağı programları var: O yayınlardan hoşlanmıyorum
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title