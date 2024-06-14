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''Gündüz kuşağı'' programları kaldırılacak mı? Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarıyla ilgili ne söyledi?

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya cinayet, aldatma, şiddet ve dolandırıcılık gibi hassas konuların ele alındığı gündüz kuşağı programlarına tepki gösterdi. Peki, ''Gündüz kuşağı'' programları kaldırılacak mı? Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarıyla ilgili ne söyledi?

Türkiye'de gündüz kuşağı olarak yer alan ve çoğu zaman da sosyal medyada gündem olan bazı televizyon programları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da radarına girdi. Peki, 'Gündüz kuşağı' programları kaldırılacak mı? Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarıyla ilgili ne söyledi?

ALİ YERLİKAYA GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARIYLA İLGİLİ NE SÖYLEDİ?

Son 1 yılın bilançosunu açıklayan Yerlikaya gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sözcü'de yer alan habere göre Bakan Ali Yerlikaya'dan gündüz kuşağı programlarına tepki geldi. O tarz yayınlardan hoşlanmadığını belirten Yerlikaya ayrıca bunun basın-yayın özgürlüğüyle de bir alakası olmadığını söyledi.

'Gündüz kuşağı' programları kaldırılacak mı? Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarıyla ilgili ne söyledi?

GÜNDÜZ KUŞAKLARI YAYINDAN KALDIRILACAK MI?

Konuyla ilgili görüşlerini ifade eden Yerlikaya şu açıklamaları yaptı; "Hiç kusura bakmasınlar o yayınlardan hoşlanmıyorum. Bu yayınlarda etik değerlerden sapmalar var. Bazı şeylerin herkesin ortasında konuşmamızın ne anlamı var yani. Bunun Basın- yayın özgürlüğüyle ne alakası var.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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