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EURO 2024 MAÇ TAKVİMİ: EURO 2024 maçları ne zaman başlıyor?

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EURO 2024 futbol turnuvasının maç takvimi açıklandı. Futbolseverlerin merakla beklediği turnuva ne zaman başlayacak sorusu yanıt buldu. Almanya'da 10 şehirde düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası, bugün yapılacak Almanya-İskoçya maçıyla başlayacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) bugün yapılacak maçla başlayacak. Almanya'nın 10 şehrinde 24 milli takımın katılımıyla düzenlenecek turnuvada 14 Temmuz'a kadar 31 gün boyunca futbolun kalbi atacak. Toplam 51 maçın yapılacağı organizasyon, bu akşam ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında Münih Futbol Arena'da oynanacak.

EURO 2024 MAÇ TAKVİMİ

EURO 2024 gruplarında TSİ maç programları şöyle:

A Grubu:

Bugün:

22.00 Almanya-İskoçya (Münih Futbol Arena)

Yarın:

16.00 Macaristan-İsviçre (Köln Stadı)

19 Haziran Çarşamba:

19.00 Almanya-Macaristan (Stuttgart Arena)

22.00 İskoçya-İsviçre (Köln Stadı)

23 Haziran Pazar:

22.00 İskoçya-Macaristan (Stuttgart Arena)

22.00 İsviçre-Almanya (Frankfurt Arena)

B Grubu:

Yarın:

19.00 İspanya-Hırvatistan (Berlin Olimpiyat)

22.00 İtalya-Arnavutluk (BVB Stadı)

19 Haziran Çarşamba:

16.00 Hırvatistan-Arnavutluk (Volkspark)

20 Haziran Perşembe:

22.00 İspanya-İtalya (AufSchalke Arena)

24 Haziran Pazartesi:

22.00 Arnavutluk-İspanya (Düsseldorf Arena)

22.00 Hırvatistan-İtalya (Leipzig Stadı)

C Grubu:

Yarın:

19.00 Slovenya-Danimarka (Stuttgart Arena)

22.00 Sırbistan-İngiltere (AufSchalke Arena

20 Haziran Perşembe:

16.00 Slovenya-Sırbbistan (Münih Futbol Arena)

19.00 Danimarka-İngiltere (Frankfurt Arena)

25 Haziran Salı:

22.00 İngiltere-Slovenya (Köln Stadı)

22.00 Danimarka-Sırvistan (Münih Futbol Arena)

D Grubu:

16 Haziran Pazar:

16.00 Polonya-Hollanda (Volkspark)

17 Haziran Pazartesi:

22.00 Avusturya-Fransa (Düsseldorf Arena)

21 Haziran Cuma:

19.00 Polonya-Avusturya (Berlin Olimpiyat)

22.00 Hollanda-Fransa (Leipzig Stadı)

25 Haziran Salı:

19.00 Hollanda-Avusturya (Berlin Olimpiyat)

19.00 Fransa-Polonya (BVB Stadı)

E Grubu:

17 Haziran Pazartesi:

16.00 Romanya-Ukrayna (Münih Futbol Arena)

19.00 Belçika-Slovakya (Frankfurt Arena)

21 Haziran Cuma:

16.00 Slovakya-Ukrayna (Düsseldorf Arena)

22 Haziran Cumartesi:

22.00 Belçika-Romanya (Köln Stadı)

26 Haziran Çarşamba:

19.00 Slovakya-Romanya (Frankfurt Arena)

19.00 Ukrayna-Belçika (Stuttgart Arena)

F Grubu:

18 Haziran Salı:

19.00 Türkiye-Gürcistan (BVB Stadı)

22.00 Portekiz-Çekya (Leipzig Stadı)

22 Haziran Cumartesi:

16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark)

19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Stadı)

26 Haziran Çarşamba:

22.00 Gürcistan-Portekiz (AufSchalke Arena)

22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark)

EURO 2024 MAÇ TAKVİMİ: EURO 2024 maçları ne zaman başlıyor?

EURO 2024 ŞAMPİYONU NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında belli olacak.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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