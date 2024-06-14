2023 Survivor şampiyonu Nefise Karatay, Survivor 2024 All Star kadrosunda en iddialı şampiyon adaylarından biri olarak dikkat çekiyor. Karatay, yarışma boyunca performansıyla sıkça adından bahsettirmişti. Peki, Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? SURVİVOR NEFİSE KİM, KAÇ YAŞINDA? Nefise Karatay nereli? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR NEFİSE KİMDİR?

Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde doğdu. Aslen Balıkesirli olan Nefise, eğitimini Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü'nde sürdürüyor. Milli atlet olan Karatay, spor hayatına henüz 5 yaşındayken annesinin teşvikiyle başladı. Kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Nefise, engelli koşu branşında Türkiye ve Balkan şampiyonlukları kazandı.