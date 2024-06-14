Üye Girişi
Haberler

Hasan Can Kaya gözaltında mı? Hasan Can kaya ne yaptı, olay ne?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasan Can Kaya gözaltında mı? Hasan Can kaya ne yaptı, olay ne? Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın gözaltına alındığı iddiaları gündemi sarsarken, Kaya'nın ne yaptığı ve olayın detayları konusunda bilgi arayışı sürüyor.

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, özel bir üniversitenin partisinde tanıştığı 23 yaşındaki genç kadını evinde alıkoydu gerekçesiyle gözaltına alındı. Bu konu kapsamında araştırmalar hız kazanıyor. Hasan Can Kaya gözaltında mı? Hasan Can kaya ne yaptı, olay ne? İşte ayrıntılar...

HASAN CAN KAYA GÖZALTINDA MI?

İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katılan 23 yaşındaki genç kız, burada tanıştığı ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın Levent'teki evinde alıkonulduğu iddia ederek polis çağırdı. Emniyet güçleri tarafından evden çıkarılan genç kadın ve Hasan Can Kaya karakola götürüldü.

Hasan Can Kaya gözaltında mı? Hasan Can kaya ne yaptı, olay ne?

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 04.00 sıralarında Beşiktaş Levent'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü komedyen Hasan Can Kaya, İstanbul'daki özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katıldı. Kaya, burada eğlendiği esnada yine partiye katılan 23 yaşındaki Nazlıcan A. ile tanıştı. Bir süre sohbet eden ikili, partinin bitiminde Kaya'nın Levent'teki evine gitti. İçeride sohbet etmeye başlayan ikili bu esnada iddiaya göre alkol aldı. Sohbet devam ederken gecenin ilerleyen saatlerin Nazlıcan A. iddiaya göre, Hasan Can Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmasından rahatsız oldu. Bunun üzerine genç kız evden çıkmak istedi ancak iddiaya göre Kaya, çıkmasına izin vermedi. Kaya'ya tepki gösteren genç kız cep telefonundaki mesajlaşma uygulaması üzerinden arkadaşına canlı konum attı. Daha sonra da "Bana madde verdiler, nerede olduğumu bilmiyorum. Evden çıkmama izin vermiyor" dedi.

Hasan Can Kaya gözaltında mı? Hasan Can kaya ne yaptı, olay ne?

GENÇ KADIN, POLİS EŞLİĞİNDE EVDEN ÇIKARILDI

Mesajları gören arkadaşı polis ekiplerine ihbarda bulundu. Canlı konumdan genç kızın yerini tespit eden Beşiktaş polisi, gece saatlerinde adrese geldi. Genç kızın içeride olduğu belirlenmesi üzerine polis ekipleri, Nazlıcan A.'yı içeriden çıkarttı. Genç kızın şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine Hasan Can Kaya da emniyete götürüldü.

Hasan Can Kaya gözaltında mı? Hasan Can kaya ne yaptı, olay ne?

"BENİMLE YAKINLAŞMAK İSTEDİ"

Emniyette ifadesi alınan genç kız, özel bir üniversitenin mezuniyet partisinde Hasan Can Kaya ile tanıştığını, daha sonra birlikte evine gittiklerini, burada bir süre alkol alıp sohbet ettiklerini, sohbet esnasında Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmak istediğini, kendisinin ise reddedince evde çıkmak istediğini söyledi. Kaya'nın kendisinin evden çıkmasına izin vermediğini anlatan genç kız, bunun üzerine arkadaşına canlı konum ve mesaj atarak polise ihbarda bulunmasını istediğini söyledi. Ancak Nazlıcan A. emniyette, kendisini alıkoyan Kaya'dan şikayetçi olmadığını belirtti.

Bunun üzerine polis ekipleri genç kıza, olay yasal hakları hakkında bilgi vererek yaşanan olayı ve genç kızın ifadesine savcılığa aktardı. Savcılık ise tutanak tutulması sonrasında emniyette bulunan Hasan Can Kaya'nın serbest bırakılmasını talimatını verdi. Emniyette ifadesi alınan Kaya ise suçlamaları reddederek iddia edilenlerin yaşanmadığını ve Nazlıcan A. evde bulunduğu esnada evde başka kadınların da olduğunu iddia etti. Tutanak tutulması sonrasında Hasan Can Kaya serbest bırakıldı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Hasan Can Kaya Ünlüler Hukuk 3.Sayfa Gündem Magazin Haberler

Polis eve baskın düzenledi! Uyuşturucu verdiği kızı evinde zorla tutan Hasan Can Kaya gözaltında

Polis eve baskın düzenledi! Uyuşturucu verdiği kızı evinde zorla tutan Hasan Can Kaya gözaltında

 Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı

Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı

 Bahçeli'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını ''Aman ha'' diyerek uyardı

Bahçeli'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını ''Aman ha'' diyerek uyardı

Bakmadan Geçme

Yaz tatilinde çocuklarla neler yapılabilir? Çocuklarla tatilde ne yapılır? Ebeveynlere ve çocuklara aktivite önerileri! 2024 ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN? KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları hangi tarihte başlıyor? Anderson Talisca Fenerbahçe'ye mi geliyor? Fenerbahçe Talisca ile anlaştı mı? Gram altın kaç TL? 14 Haziran Dolar, Euro, Sterlin ne kadar? Bugün yarım gün tatil mi? Bugün resmi tatil var mı, yarım gün tatil var mı? HAFTA SONU HAVA DURUMU 15-16 Haziran #127783 Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 14 Haziran Cuma İstanbul cuma namaz saati! Ölüdeniz Plajı nerede, nasıl gidilir? Fethiye'deki en iyi plajlar hangileri? Fethiye'de en güzel nerede denize girilir? Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı'yı dövdü mü? Nagihan Alçı ne anlattı, olay ne? İSTANBUL'DA BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? #9925 Kurban Bayramı'nda İstanbul kaç derece, yağmur yağacak mı? Kurban eti kimlere dağıtılmaz? Kurban eti kimlere verilmeli? Diyanet'e göre kurban eti nasıl paylaştırılmalı? Bayram tatili resmi tatil mi? Bayram tatili resmi tatil olarak sayılıyor mu? Hasan Can Kaya gözaltında mı? Hasan Can kaya ne yaptı, olay ne? Hasan Can Kaya neden gözaltına alındı? Hasan Can Kaya iddia ile ilgili ne söyledi? Hasan Can Kaya genç kızı evinde alıkoydu iddiası! 14 Haziran hangi burç? 14 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? 14 Haziran tarihi hangi burç olur?
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihe geçecek teklif: Maliyetini karşılayacağım

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihe geçecek teklif: Maliyetini karşılayacağım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title