Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün oynanacak olan herhangi bir Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası maçı bulunmamaktadır.

02:00 - Guatemala vs. Arjantin - Hazırlık Maçı (Yayın Yok)

02:00 - Flamengo vs. Gremio - Brezilya Serie A (Smart Spor 2, Spor Smart 2)

03:30 - Palmeiras vs. Vasco Da Gama - Brezilya Campeonato Paulista (Spor Smart, Smart Spor HD)

22:00 - Almanya vs. İskoçya - UEFA Euro 2024 (TRT 1)