Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı ve çift kale maçlarla sona erdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk ve pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.