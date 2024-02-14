Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk ve pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.