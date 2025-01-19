Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

EN-NESYRI DİREĞE TAKILDI

Karşılaşmanın ilk bölümünde etkili olan Fenerbahçe, 24. dakikada gole çok yaklaştı. Sarı-lacivertlilerde Fred, rakip ceza yayının sağından ceza sahasına etkili bir orta yaptı. Kale sahası çizgisi üzerinde topa hareketlenen En-Nesyri'nin dokunuşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. Ardından Adana Demirspor savunması topu uzaklaştırarak başka bir tehlikeyi önledi.

ÖNCE EN-NESYRI'NIN GOLÜ İPTAL

Fenerbahçe, 50. dakikada Youssef En-Nesyri ile öne geçti. Ancak bu gol VAR'dan iptal edildi. Golden önce orta sahada yaşanan pozisyonda İrfan Can Kahveci, Maestro'dan topu aldı ve topu ileriye doğru oynadı. Topu alan Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri'yi topla buluşturdu. Faslı futbolcu, topu ağlara gönderdi. Adana Demirspor'da teknik heyet ve futbolcular, hakem Halil Umut Meler'e Maestro'ya faul olduğu yönünde itirazda bulundu. Hakem Meler, VAR hakemi Sandi Putros'tan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve faul gerekçesiyle En-Nesyri'nin golünü iptal etti.

YUSUF BARASİ ATILDI

Ev sahibi takım, Adana Demirspor, karşılaşmanın 56. dakikasında 10 kişi kaldı. Orta alanda Mert Müldür'e sert bir müdahalede bulunan Yusuf Barasi, direkt kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı.

SONRA DA İRFAN CAN'IN GOLÜ SAYILMADI

Fenerbahçe'nin 63. dakikada bir golü daha iptal edildi. Sarı-lacivertliler bu kez İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0'ı buldu. Ancak karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi. Meler, pozisyon içerisinde Youssef En-Nesyri'nin Tolga Kalender'e faul yaptığını işaret ederek bu golü de geçerli saymadı.

FENERBAHÇE'DEN 5 DAKİKADA 3 GOL

Peş peşe golleri iptal olan Fenerbahçe aradığı golleri arka arkaya buldu. 69. dakikada En-Nesyri'nin golüyle 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, 2 dakika sonra faslı golcüyle farkı 2'ye çıkardı. Kanarya'nın kaptanı Dzeko, bu golden 3 dakika sonra ise skoru 3-0 yaptı.

CENK TOSUN FENERBAHÇE'DEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Öte yandan Fenerbahçe'de oyuna sonradan giren Cenk Tosun, 90+1 dakikada skoru 4-0'a getiren golü kaydederek sarı-lacivertli takımdaki ilk resmi golünü attı.

PUAN FARKI 6'YA İNDİ

Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte puanını 46'ya yükseldi ve lider Galatasaray'ın Hatayspor deplasmanında 1-1 sonuçla 2 puan bıraktığı haftada puan farkını 6'ya indirdi. Ligin dibine demir atan Adana Demirspor ise 5 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, bir sonraki hafta ligin formda ekiplerinden Göztepe'yi konuk edecek Adana temsilcisi ise Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.