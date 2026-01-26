Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor'a konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
- Eyüpspor-Beşiktaş maçı 19. haftanın kapanış maçı olarak saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.
- Eyüpspor'un ilk 11'inde Jankat, Talha, Onguene, Emir, Umut, Taşkın, Legowski, Baran Ali, Metehan, Pintor ve Umut yer alıyor.
- Beşiktaş'ın ilk 11'inde Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Orkun, Rashica, Cerny, Jota ve El Bilal yer alıyor.
MAÇ SAAT 20.00'DE
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak.
İLK 11'LER
Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Emir, Umut, Taşkın, Legowski, Baran Ali, Metehan, Pintor, Umut.
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Orkun, Rashica, Cerny, Jota, El Bilal.