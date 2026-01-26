Haberler

Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor'a konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

  • Eyüpspor-Beşiktaş maçı 19. haftanın kapanış maçı olarak saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.
  • Eyüpspor'un ilk 11'inde Jankat, Talha, Onguene, Emir, Umut, Taşkın, Legowski, Baran Ali, Metehan, Pintor ve Umut yer alıyor.
  • Beşiktaş'ın ilk 11'inde Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Orkun, Rashica, Cerny, Jota ve El Bilal yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak.

İLK 11'LER

Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Emir, Umut, Taşkın, Legowski, Baran Ali, Metehan, Pintor, Umut.

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Orkun, Rashica, Cerny, Jota, El Bilal.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı

Bayrak skandalının merkezindeki şehrimizde dikkat çeken karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Villasını satışa çıkaran Tuba Ünsal 'Rabbim böyle dert vermesin' dedirtti

Villasını satışa çıkaran Tuba "Rabbim böyle dert vermesin" dedirtti
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Robert Pattinson, Türk şarkıcıya hayran kaldı: Kesinlikle çok havalı

Dünyaca ünlü oyuncu, Türk şarkıcıya hayran kaldı
Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı

Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
Villasını satışa çıkaran Tuba Ünsal 'Rabbim böyle dert vermesin' dedirtti

Villasını satışa çıkaran Tuba "Rabbim böyle dert vermesin" dedirtti
Yerde buldu, içinden çil çil altın çıkınca polise koştu

Yerde buldu, polise koştu! İçinden çıkanlar dudak uçuklattı
Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı

Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı