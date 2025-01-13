Eski milli basketbolcunun ölümüne sebep olan sürücünün tahliyesine tepki yağıyor

İzmir'de yaşayan Basketbol Süper Ligi'nde yıllarca birçok takımda forma giyen, aynı zamanda bir dönem A Milli Takım'da oynayan İlkan Karaman (34), geçen yıl eylül ayında Muğla'nın Datça ilçesinden ev kiraladı. 8 Eylül günü, yeni evini yerleştirmekle uğraşan İlkan Karaman gece dışarı çıktı. Eve dönüşte Datça'daki bir akaryakıt istasyonunun önünden yolun karşısına geçmek isteyen Karaman'a, inşaat mühendisi Emre Ali Önder'in (30) kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil çarptı. Karaman, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

ALKOLLÜ ÇIKMIŞTI

Kazanın ardından kaçan Önder, 2 saat sonra yakalandı. Muayenesinde 1.19 promil alkollü olduğu belirlenen Önder, tutuklandı. Önder, savcılıktaki ifadesinde evinde yüksek alkol oranına sahip 2 bira içtiğini belirtip, "Sonrasında annemin uyku ilacını almak amacıyla trafiğe çıktım. Amacım olay yerinden kaçmak değildi" dedi. İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'nce düzenlenen raporda Önder'in asli derecede kusurlu olduğu belirtildi. Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuklu Emre Ali Önder, geçen cuma günü ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Önder, savunmasında yaşananlar için üzgün olduğunu anlattı. Mahkeme heyeti, Emre Ali Önder'in cezaevinde yattığı süreyi göz önünde bulundurarak haftada iki gün polis merkezine imza atma koşulu ve yurtdışına çıkış yasağı uygulayarak tahliyesine karar verdi. Datça Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti ve Önder'in tutuklu kalmasına devam edilmesi gerektiği belirtildi.

Emre Ali Önder

KARARA TEPKİ YAĞIYOR

Karaman'ın ölümüne neden olan Önder'in 4 ay tutuklu kalıp serbest kalmasına sosyal medyada da büyük tepki gösterildi. #İlkanKaramaniçinAdalet başlığıyla paylaşım yapan binlerce kişi, karara tepki gösterdi.Tahliye kararına basketbol camiası da sert tepki gösterdi. Önceki gün ve dün oynan basketbol ligi karşılaşmalarından önce ve sonra birçok oyuncu röportajlarda bu konuya da değindi. Karaman'ın Karşıyaka'dan takım arkadaşı Mert Celep, Türk Telekom maçı sonrası canlı yayında röportaj verirken tahliye kararına isyan etti. Profesyonel Basketbolcular Derneği (BASKED) de karar üzerine "Daha ikinci celsede sanık lehine tahliye kararı verilmesi, spor camiasında tarifi olmayan bir şaşkınlık yaratmıştır. Dernek olarak hukuki müdahillik başvurumuzu yapacağız" açıklaması yaptı.

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü Emre Ali Önder için mahkeme, yurtdışına çıkış yasağıyla adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Karar Karaman'ın ailesi ve sevenlerinde şok etkisi yarattı. Binlerce kişi sosyal medyada, "İlkan Karaman için adalet" çağrısı yaptı.