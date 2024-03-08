Erzurum'da Deaflympics'te Snowboard Banked Slalomda Madalya Alan Sporcular Belli Oldu

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) snowboard banked slalomda madalya alan sporcular belli oldu.

Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda erkeklerde 15, kadınlarda 10 sporcu mücadele etti.

Bugün yapılan final müsabakaları sonunda, erkeklerde Çinli Bin Yang 36.40'lık derecesiyle altın, İtalyan Thomas Belingheri 36.83'lük derecesiyle gümüş ve Güney Koreli Yongseok Choi 37.72'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Kadınlarda ise Çinli Yueyue Zhao 39.70'lik derecesiyle altın, aynı ülkeden Lulu Wang 40.43'lük derecesiyle gümüş ve Avusturyalı Lisa Zoerweg 43.23'lük derecesiyle bronz madalya aldı.