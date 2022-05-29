Erzincan'da "Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası" sona erdi - Haberler

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Erzincan'da "Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası" sona erdi

AA - Kemal Özdemir - Spor
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Erzincan'da 'Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası' sona erdi

Erzincan'da Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Oryantiring Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Erzincan'da Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Oryantiring Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Kentte Halit Paşa Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Park alanında dün başlayan ve bugün Ekşisu mesire alanında devam eden ANALİG Oryantiring Türkiye Şampiyonası'na, 15 ilden 210 sporcu katıldı.

Sporcular, Ekşisu mesire alanında bulunan 2.7 kilometrelik parkurda ikinci gün mücadelesini gerçekleştirdi. 17 noktada gerçekleştirilen yarışta sporcular, işaretlemelerini yapıp bitiş noktasına geldi.

Yarışmada takım halinde erkeklerde, Ankara 1, Bursa 2, Batman 3. ve Manisa 4. oldu.

Kızlarda ise Bursa 1, Ankara 2, İzmir 3, Van ise 4.'lüğü elde etti.

Takımlara kupaları ve madalyaları Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu tarafından verildi.

AA / Kemal Özdemir - Spor

Mustafa Kemal Atatürk Erzincan Türkiye Ankara Spor Haberler

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