- Er: "Alanya'dan puan alabilirdik" Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er, Alanyaspor maçının ardından bir çok gol pozisyonunu değerlendiremediklerini belirterek, "Net bir şekilde buradan puan ya da puanlar alabilirdik, birçok gol pozisyonumuz vardı" dedi.

- Er: " Alanya'dan puan alabilirdik"

ANTALYA - Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er, Alanyaspor maçının ardından bir çok gol pozisyonunu değerlendiremediklerini belirterek, "Net bir şekilde buradan puan ya da puanlar alabilirdik, birçok gol pozisyonumuz vardı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in, 32. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Er, iyi oynadıkları bir karşılaşmada mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirtti.

Bir çok gol pozisyonu bulduklarını dile getiren Er, "Topun bizde olduğu bir anda, çok basit bir top kaybıyla beraber içeride paylaşım hatasından dolayı bir gol yedik. Rakibe zaten genel anlamda ceza sahamıza yaklaştığı pozisyonların hepsinde biz hata yaptık. Onun haricinde set oyununda rakibe pozisyon vermedik. Bizim birçok pozisyonumuz var. Mental anlamda çok aşağıdaydık. Yani, ben geçen hafta bir antrenmanla Beşiktaş maçına çıkmıştık. Oyuncularımız da zaten bütün hafta özellikle mental anlamda geri dönmemiz gerektiğinin ve bir karakter ortaya koymamız, mücadele etmemiz gerektiğini konuştuk bütün hafta bu anlamda istediklerimizi yaptılar. Tek üzüldüğüm emeklerinin karşılığını alamadılar. Net bir şekilde buradan puan ya da puanlar alabilirdik. Birçok gol pozisyonumuz var. Direkten dönen topumuz var. Sayılmayan bir golümüz var" dedi.

"Kalan maçları kazanmaya odaklanacağız"

Maçın hakemini de eleştiren Er, "Biz kendi işimize bakacağız. Hala altı maçımız var. Karakter ortaya koymamız gerekiyor. Mücadeleyi bırakmamamız gerekiyor. Altı maçın da hepsini kazanmaya çalışacağız. Bu takımın en azından mental anlamda düşmezsek bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Bir tek finale dikkat etmemiz gerekiyor. Final paslarda net pozisyonlar haricinde, belki finali atamadığımız ya da topsuz koşuları bir iki saniye geç kaldığımız da çok pozisyon var oyun içerisinde. Orada da biraz gidebilseydik, pas şiddetini ayarlayabilseydik. Özellikle kenara indiğimiz pozisyonlarda oralarda da çok net pozisyonlar bulabilirdik ama dediğim gibi ben oyuncularımızın vermiş olduğu mücadeleye çok üzülüyorum" ifadelerini kullandı.