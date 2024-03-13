Üye Girişi
Haberler

Emre Belözoğlu: Ankaragücü taraftarının desteğine ihtiyacımız var

Güncelleme:

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'de 16 Mart Cumartesi günü RAMS Başakşehir'le oynayacakları maçta sarı-lacivertli taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Belözoğlu, takımın zor bir dönemden geçtiğini ve taraftarın desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'de 16 Mart Cumartesi günü RAMS Başakşehir'le oynayacakları maçta sarı-lacivertli taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, "9 haftada elimizden gelen her şeyi yapacağız. Elimizde 27 puan var, kupada da finale kalmak istiyoruz." dedi.

Emre Belözoğlu, antrenman öncesi Beştepe Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

RAMS Başakşehir maçının önemine dikkati çeken Belözoğlu, "Geldiğimden beri Ankara'daki sevgiyi sokakta da hissediyorum. Son haftalardaki performansımız çok üzücü. Taraftarımızı hayal kırıklığını uğrattığımızın farkındayız. Zor zamanlarda da bu kulübün ayakta durmasının en büyük yardımcısı da taraftarıdır. Bu dönemde taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Ankaragücü yaşamadığı kadar zor bir sene geçiriyor. Biz de burada kalan 9 haftada elimizden gelen her şeyi yapacağız. Elimizde 27 puan var, kupada da finale kalmak istiyoruz. Burada bize en büyük desteği taraftarımız verecektir. İnşallah sağ salim mayısın sonunda ligi bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Emre Belözoğlu, asla pes etmeden yollarına devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kolay bir süreç değil. Ankaragücü'nün beklentisi çok yüksek, camianın ve taraftarın üzüntüsünü anlayabiliyorum. Sahanın içi bizim işimiz. Oyuncu grubumuz çok istekli. Ellerinden geleni yapmaya gayret ediyorlar. Artık maç kazanmamız lazım. Geldiğimiz günden beri 3-4 maçta beklentinin uzağındaydık. Samsunspor maçı da bunlardan biriydi. Oyunumuz memnun edici değildi. 27 puan ve Türkiye Kupası var önümüzde. Vazgeçersek kaybederiz. Camianın son 20 yıldaki travmalarını anlıyorum. Oyuncu kardeşlerimizle beraber sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Taraftarın önemine tekrar dikkati çeken Belözoğlu, "Taraftarımız olmazsa olmazımız. Stadın doldurulmasını bekliyorum. Oyuncularımın da yanında olsunlar. İnşallah skor da istediğimiz gibi olacak. Beklentimiz taraftarımızın stadı doldurarak takımı desteklemeleri. İnşallah onları iftara mutlu şekilde göndeririz. Bir iki galibiyet bizi farklı yere getirir. Açıkçası olabildiğince en iyi konumda bitirerek, Türkiye Kupası'nda da finalde olmak istiyoruz. Maç maç bakacağız lige. Bizim için en önemli maç şu an için Başakşehir maçı. Futbolla alakalı hayatımda her şeyi kaldırabilirim. Futbol benim hayatım. Ben hayatımdan hiçbir zaman vazgeçmem. Sonuna kadar 9 hafta burada mücadelemizi vereceğiz. Mayıs ayının sonunda burada mutlu bir şekilde yeni bir röportaj yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Emre Belözoğlu, sakat futbolcuların son durumuyla da ilgili açıklama yaparak, "Ali Sowe ve Efkan Bekiroğlu çalışmalara başladılar. Oynayıp oynamayacaklarına maç günü karar vereceğiz. Mert Çetin'in ayak parmağında çatlak var. Ertaç'ın dönüşü uzayacak gibi. Bu maç özelinde Mert'in beklenmedik sakatlığı var." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Emre Belözoğlu MKE Ankaragücü Ankaragücü Başakşehir Ankara Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bora Küçüktekin kimdir? İYİ Parti Tekirdağ Ergene Belediye Başkan adayı Bora Küçüktekin kimdir? Yasemin Altın Erseçkin kimdir? İYİ Parti Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkan adayı Yasemin Altın Erseçkin kimdir? İYİ Parti Tekirdağ Çorlu Belediye Başkan Adayı Akın Yılmaz Kimdir? Saadet Partisi Mahmudiye adayı Muzaffer Kaplan kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Mahmudiye belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi İnönü adayı Yücel İpek kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir İnönü belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Han adayı Sezer Özçesoy kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Han belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Günyüzü adayı Metin Kilit kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Günyüzü belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çifteler adayı Hamdi Tabanlı kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Çifteler belediye başkan adayı kim oldu? Barış Bilge kimdir? İYİ Parti Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan adayı Barış Bilge kimdir? Saadet Partisi Beylikova adayı Muhammet Serdar Akbıyık kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Beylikova belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Alpu adayı Ali Ulvi Büyükkıdan kimdir? 2024 Saadet Partisi Eskişehir Alpu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yakutiye adayı Yusuf Kolikısa kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Yakutiye belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Uzundere adayı Mehmet Aldemir kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Uzundere belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tortum adayı Fuat Demirci kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Tortum belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tekman adayı Abidin Köşe kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Tekman belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title