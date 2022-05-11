Elmas Lig'de sezon Doha'da açılıyor

Atletizmde Elmas Lig'in (Diamond League) bu sezonki ilk yarışı, 13 Mayıs'ta Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, sezonun ilk önemli tek günlük organizasyonu Khalifa Atletizm Kompleksi'nde yapılacak.

Elmas Lig puanlamasına dahil olan erkekler 400 metre engelli yarışında Yasmani Copello Escobar, son olimpiyatlarda gümüş ve bronz madalya alan güçlü rakiplerine karşı mücadele verecek.

Kadınlar 3 bin metrede ise Yasemin Can, olimpiyat şampiyonu Kenyalı Faith Kipyegon'un da olduğu listede en iyi derecesini geliştirmek için pistte olacak.

Yarışma programında ulusal program başlığı altında yer alan ve Elmas Lig'e dahil olmayan müsabakalarda ise iki milli atlet yarışacak. 100 metrede Kayhan Özer, 400 metre engellide ise İsmail Nezir, bu yılki ilk açık saha yarışmalarında sahne alacak.