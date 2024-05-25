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Dursun Özbek Galatasaray Spor Kulübü'nde üçüncü kez başkan seçildi

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Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurulu'nda Dursun Özbek, toplam 3 bin 343 oy alarak başkan seçildi. Özbek, daha önce 2015-2018 ve 2022-2024 yıllarında da Galatasaray'ın başkanlığını yapmıştı.

Galatasaray Spor Kulübü'nde Dursun Özbek üçüncü kez başkan seçildi.

Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleşti. Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek oldu. Özbek toplam 3 bin 343 oy olarak başkan seçildi. Özbek 2015-2018 ile 2022-2024 yıllarından sonra üçüncü kez sarı-kırmızılılarda başkan oldu.

Dursun Özbek kimdir?

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 1950 yılında dünyaya gelen Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi'ni bitirdi. İTÜ Spor Kulübü'nde hem futbolcu hem de yönetici olarak görev yapan Özbek, 1974 yılında otomotiv sektörüyle iş hayatına girdi. 1988 yılından beri turizm sektöründe olan Özbek, İstanbul, Ankara ve Antalya'daki otelleriyle hem yatırımcı hem de işletmeci olarak iş hayatına devam ediyor.

Galatasaray Kulübü'nde merhum Duygun Yarsuvat yönetiminde 2014-2015 yılında başkan yardımcısı olarak çalışan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018 ve 2022-2024 yıllarında da başkan olarak görev yaptı.

Fransızca ve İngilizce bilen Dursun Özbek, evli ve iki çocuk babasıdır.

Dursun Özbek'in yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor:

Asil: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Lara Yılmaz, Ece Bora - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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