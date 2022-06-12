Dursun Özbek: 3 veya 4 tane nokta transferimiz var - Haberler

Galatasaray Kulübü'nün yeni Başkanı Dursun Özbek, "3 veya 4 tane nokta transferimiz var. Takımı bozmayı düşünmüyoruz" dedi.

Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Pilav Günü, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Pilav Günü'ne Galatasaray Kulübü'ne 4 yıllık aranın ardından başkan seçilen Dursun Özbek de katıldı. Salonda yer alan en yaşlı üye Oktay Aras etkinlik kapsamında yaş kütüğüne plaket çaktı.

3 veya 4 tane nokta transfer yapacaklarına değinin Özbek, "Takımı bozmayı düşünmüyoruz. Transfer gelişmelerine bağlı olarak bazı kararlar değişebilir. Şu andaki görüşümüz o" diye konuştu.