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Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası

AA - Fatih Erel - Spor
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Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası

Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda İsviçre, Güney Kore'yi 7-6 yenerek şampiyon oldu.

Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda İsviçre, Güney Kore'yi 7-6 yenerek şampiyon oldu.

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, Kanada'nın British Columbia bölgesinin Prince George şehrinde üçüncülük ve şampiyonluk maçlarıyla tamamlandı.

Final maçında İsviçre, Güney Kore'yi 7-6 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Üçüncülük maçında ise Kanada, İsveç'i 8-7 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

AA / Fatih Erel - Spor

Güney Kore, İsviçre, Curling, Kanada, Spor, Haberler

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