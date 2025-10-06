Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası'nın açılışında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bugün Hakkari'den Edirne'ye, Gaziantep'ten Trabzon'a, Samsun'dan Antalya'ya kadar Türkiye'nin dört bir yanında tenis turnuvaları düzenleniyor. Sporu büyükşehirlerin, belli merkezlerin ötesine taşıyarak her bölgedeki gençlerimize kort deneyimi kazandırıyoruz." dedi.

Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası"nın açılışına katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, sporun toplumsal sağlık ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan, olumsuz ilişkilerden kurtulması için kıymetli olduğunu yaşam kalitesini artırdığını söyledi.

Tenisin de diğer sporlar arasında son derece önemli bir yer edinmeye başladığını belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tenisten yüzmeye, atletizmden güreşe uzanan tüm branşlarda altyapıyı, tesisleri ve insan kaynağını güçlendirerek sporu ülkemizin dört bir yanında yükseltiyoruz. Burada kapsayıcılık çok önemli. Hiçbir spor sadece belli kesimlerin yaptığı bir aktivite olmamalı. Bütün topluma, bütün toplumsal kesimlere, 81 ilimize sporları yaymak çok kıymetli.

Tenis, biraz elit sporu olarak algılanan bir alan ama şu anda artık halkın sporu, yaygın bir spor haline gelmiş durumda. Iğdır'dan Samsun'a Ankara'dan farklı illerimize her yerde yapılan bir spor haline gelmiş durumda. Gençlerimizin fiziksel, zihinsel ve ahlaki yönden daha güçlü bireyler olarak yetişmesi için her alanda yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kurduğumuz modern spor tesisleri, olimpik standartlardaki tesisler ve yerel düzeydeki altyapı yatırımlarıyla sporu her noktada erişilebilir hale getirmiş durumdayız."

Yılmaz, tenisin, son 10 yılda sergilediği yükselişle dikkat çekici bir ivme kazandığını dile getirerek, 2015'te 38 bin olan lisanslı sporcu sayısının bugün 132 bini aştığını, tenis kulüplerinin sayısının ise 214'ten 761'e çıkarak yüzde 255 oranında artış gösterdiğini ifade etti.

Aynı dönemde ulusal turnuva sayısının 298'den 377'ye yükseldiğini, bu kapsamda 4 bine yakın turnuva düzenlendiğini bildiren Yılmaz, uluslararası turnuvaların sayısının 137'den 157'ye çıktığını, 2015-2025 arasında toplam 1155 uluslararası organizasyonun başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

"Tenis yaygın bir branş haline gelmiştir"

Tenisi bireysel başarıların ötesinde kurumsal bir bütünlük içinde değerlendirdiklerini vurgulayan Yılmaz, 2015'ten bugüne antrenör sayısının 6 binden 17 bin 856'ya, hakem sayısının ise 3 binden 10 bin 59'a ulaştığını aktardı.

Yılmaz, İstanbul Tenis Merkezi'nin 3500 kişilik merkez kortuyla dünya tenisinden birçok ismi ağırladığını, aynı zamanda sporcuların kamp ve eğitimlerini gerçekleştirdiği bir tenis üssü haline geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Şu anda içinde bulunduğumuz, 83 dönümlük alanda yer alan, biri merkez kort olmak üzere toplam 14 korta sahip Ankara Tenis Merkezi, ulusal ve uluslararası en üst seviye turnuvaların aynı anda gerçekleştirilebildiği, dünyanın sayılı tesislerinden biridir. Bugün Hakkari'den Edirne'ye, Gaziantep'ten Trabzon'a, Samsun'dan Antalya'ya kadar Türkiye'nin dört bir yanında tenis turnuvaları düzenleniyor. Sporu büyükşehirlerin, belli merkezlerin ötesine taşıyarak her bölgedeki gençlerimize kort deneyimi kazandırıyoruz.

Böylece tenis, belli bir kesimin sporu olmaktan çıkmış, her yaş grubundan, her bölgeden vatandaşımızın ilgi duyduğu ve aktif olarak katıldığı yaygın bir branş haline gelmiştir. Türkiye Yüzyılı sağlıklı, kararlı, inançlı ve sporla büyüyen bir neslin omuzlarında yükselecektir, inanıyorum ki burada tenisin de çok önemli, olumlu bir rolü olacaktır."

"Başarılı sporcularımızın sayısını artırmak istiyoruz"

Yılmaz, şubat itibarıyla padel ve pickleball branşlarının tenis ailesine katılmasının yanı sıra tekerlekli sandalye tenisi branşının eklenmesiyle, Türk tenisinin çeşitliliği ve kapsayıcılığının artırdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Wimbledon başta olmak üzere Grand Slam ve WTA düzeyindeki turnuvalarda sağlanan başarılar göğsümüzü kabartmıştır. İnşallah, çok daha iyi başarıları hep birlikte milletçe gururlanarak izleyeceğiz. Zeynep Sönmez, Ahmet Kaplan, Çağla Büyükakçay ve Mert Alkaya gibi başarılı sporcularımızın sayısını artırmak istiyoruz.

Geçtiğimiz şubat ayında Milli Eğitim Bakanlığımız ile Türkiye Tenis Federasyonu önemli bir protokole imza attı. Bu protokol kapsamında, 81 ilimizde 180 bin öğrencimize ulaşarak tenisi erken yaşta tanıtmak, yeni yetenekleri keşfetmek hedefleniyor."

Gelecek süreçte teniste oyuncu havuzunu genişletmeyi, kulüplerin sürdürülebilir kaynaklara ulaşmasını, yaygın turnuva ağı oluşturulmasını, tenis turizminin geliştirilmesini ve olimpik seviyede sporcu yetiştirilmesini desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Yılmaz, sporun aynı zamanda büyük bir sektör ve ekonomik alan olduğunu, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine, sporun da ciddi katkılar sunacağına inandığını söyledi.

Yılmaz, Bakan Bak ve ekibine, Türkiye Tenis Federasyonuna, kulüplere, antrenörlere, hakemlere, sporcu ailelerine ve sponsorlara teşekkür ederek, Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası'nda kortlarda mücadele edecek tüm sporculara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Bak, merkez tenis kortunda sporcularla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.