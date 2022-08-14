Alanyaspor'un isim sponsoru Corendon oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanya spor, Corendon şirketiyle isim anlaşması yaptı. Turuncu yeşilli ekip, 2022/2023 sezonundan itibaren Spor Toto Süper Lig'deki mücadelesini Corendon Alanya spor ismiyle sürdürecek.

Corendon ile Alanya spor arasında yapılan isim sponsorluğu anlaşması Alanya'da Kızıl Kule Meydanı'nda bir basın lansmanıyla açıklandı. Basın lansmanına, Corendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı Yıldıray Karaer, Corendon Alanya spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile birlikte iki kurumun yöneticileri ve davetliler katıldı. Anlaşmaya göre isim sponsorluğunun yanı sıra aynı zamanda Alanya spor'a ait birçok reklam alanında logosu ile yer alacak Corendon, bu anlaşma ile turuncu yeşilli takıma ulaşım desteği de sağlayacak. Yeni sezonla birlikte Corendon Alanya spor, deplasman maçlarına Corendon Turizm Grubu bünyesindeki Corendon Airlines ile uçacak.

Yapılan konuşmalardan sonra düzenlenen imza töreni ve fotoğraf çekiminin ardından, basın lansmanı sona erdi.