Çıldıran başkan penaltı atılacakken sahaya girdi! Sonrasında yaşananların tarihte örneği yok - Haberler

Avrupa liglerinde artık sezonun son maçları oynanırken, Bulgaristan'da da ligde kalma maçlarının heyecanı yaşanıyor. Bulgaristan 1. Lig'inde kalma mücadelesi veren Tsarsko Selo ile Lokomotiv Sofya 1929 arasında oynanan karşılaşmada ise futbol sahalarında eşi benzerine rastlanmamış bir olay yaşandı.

PENALTI İÇİN BİRBİRLERİNE GİRDİLER

1-1 devam eden karşılaşmanın 90+1. dakikasında Tsarso Selo penaltı kazandı. Gambiyalı oyuncusu Yusupha Yaffa penaltı atışını kullanmak için topu eline aldı. Ancak takım kaptanı Martin Kavdanski penaltıyı kendisi atmak isteyince iki futbolcu arasında tartışma yaşandı.

BAŞKAN SAHAYA GİRİP PENALTICIYI DEĞİŞTİRDİ

Bu sırada sahaya kulüp başkanı Stoyne Manolov sahaya girdi. Yaffa'yı eliyle iten başkan, topu alıp kaptan Kavdanski'ye verdi. Kavdanski'nin penaltı vuruşunda Lokomotiv Sofya kalecisi Damyan Damyanov gole izin vermedi. Karşılaşma 1-1 sona ererken Tsarso Selo, 1. Lig'e veda etti.

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