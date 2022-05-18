Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti nişanlandı - Haberler

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Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti nişanlandı

Haberler.com - Ecem Altan - Spor
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Yaz aylarında düğün yapacaklarını söyleyen Ebru Şahin ile Cedi Osman dün akşam nişanlandı. Başarılı oyuncu Şahin, doğum gününden bir gün önce yapılan nişan töreninden kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Güzel oyuncu Ebru Şahin, uzun bir süredir aşk yaşadığı NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman'dan geçtiğimiz sene eylül ayında evlilik teklifi aldı. Önümüzdeki yaz düğün yapmayı planlayan ikili, dün akşam nişanlandı.

TEKİRDAĞ'DA NİŞANLANDILAR

Yaz sonu çifte düğün yapmaya hazırlanan çift evlilik yolunda ilk adımı attı. Cedi Osman, Ebru Şahin'i Tekirdağ'da oturan ailesinden istemeye gitti. Çift, Nişan yüzüklerini taktı. Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Şahin, nişan töreninden kareleri paylaşarak "Dün biraz olaylı geçti" notunu düştü. Şahin nişan töreninde özel tasarım püskül detaylı bir mini elbise tercih etti. Cedi Osman ise bej renginde bir takım elbise giydi.

Ebru Şahin'in paylaşımına yorum yapan Berkay Şahin, Burcu Kara, Aslıhan Gürbüz, Aslı Turanlı ve Deniz Sipahi gibi isimlerden tebrik yorumu yağdı.

İşte çiftin nişan töreninden kareler...

Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti nişanlandı

Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti nişanlandı

Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti nişanlandı

Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti nişanlandı

Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti nişanlandı

Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti nişanlandı

Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti nişanlandı

Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti nişanlandı

Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti nişanlandı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Spor

Ebru Şahin, Cedi Osman, Magazin, Spor, Haberler

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