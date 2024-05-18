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Çaykur Rizesporlu David Akintola, sarı kart cezası aldı

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Çaykur Rizesporlu oyuncu David Akintola, Kasımpaşa maçının 72. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Akintola, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Çaykur Rizesporlu oyuncu David Akintola, Kasımpaşa maçının 72. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın 72. dakikada Çaykur Rizesporlu David Akintola, Ben Quanes ile girdiği ikili mücadelede Quanes yerde kaldı. Faul gerekçesiyle maçı durduran hakem Burak Pakkan sarı kartına başvurunca sınırda olan David Akintola cezalı duruma düştü. Akintola Çaykur Rizespor'un ligin 38. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçta yer alamayacak. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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