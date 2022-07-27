Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Spor Toto 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, günü tek antrenmanla tamamladı. Spor Toto 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, günü tek antrenmanla tamamladı. Günü tek antrenmanla tamamlayan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ile devam eden yeşil-mavili ekibin idmanı son olarak çift kale maç ile son buldu. - RİZE İhlas Haber Ajansı / Spor Mehmet Cengiz Karadeniz Rizespor Spor Haberler

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