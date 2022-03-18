Çaykur Didi Stadyumu kardan temizleniyor

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor - Trabzonspor karşılaşması öncesi Çaykur Didi Stadyumu'nun zemininde kar küreme çalışması sürüyor.

Karadeniz'de günlerdir etkili olan kar yağışının bu akşam oynanacak karşılaşmayı etkilememesi için Çaykur Rizespor yönetiminin talimatıyla stadyumun çimleri kesilip, önlem amacıyla zeminin üzerine branda serilmişti. Tedbirler doğrultusunda görevlendirilen ekip, bugün öğle saatlerinde zeminin üzerini açarak stadı maça hazırlamaya başladı. Branda kaldırıldıktan sonra kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle saha kar tabakasıyla kaplandı. Karşılaşmaya saatler kala hakem Volkan Bayarslan'ın talimatıyla kar temizleme çalışmaları başlatıldı. Sahanın zeminini kaplayan karlar temizlenmeye çalışılıyor.