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Çağdaş Bodrumspor, TED Ankara Kolejlileri'ni konuk edecek

Türkiye Basketbol Federasyonu Basketbol Gençler Ligi (BGL) B Grubunda mücadele eden Çağdaş Bodrumspor, TED Ankara Kolejlileri ile karşılaşacak. Maç TBF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.