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Bursa Büyükşehir Belediyespor'un maç programı belli oldu

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un maç programı belli oldu

Spor Haberleri

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Galatasaray HDI Sigorta ile oynayacağı play-off maç programı belli oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Galatasaray HDI Sigorta ile oynayacağı play-off maç programı belli oldu.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonu 5. sırada tamamlayan, 5/8 etabı ilk turunda ise Cizre Belediyespor'u 2 maçta da yenerek 5.'lik maçları oynamaya hak kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Galatasaray HDI Sigorta ile yapacağı karşılaşmaların programı belli oldu. Normal sezonu 6. sırada bitiren, play-off ilk turunda TÜRŞAD'ı 2 maçta da mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta ile ilk maçını sahasında oynayacak Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle ilk randevuya 4 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 17.00'de Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda çıkacak. İki ekip arasındaki ikinci karşılaşma ise 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 15.00'te oynanacak. 2 galibiyet alan ekibin sezonu 5. sırada bitireceği play-off serisinde galibiyetlerin eşitliği halinde ise üçüncü karşılaşma 11 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 17.00'de yine Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Galatasaray Sigorta Spor Haberler

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