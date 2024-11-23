Burak Yılmaz, Inter'i ziyaret etti

En son Kayserispor'u çalıştıran Burak Yılmaz, İtalya'ya seyahat etti. Yılmaz İtalya gezisinde Serie A'nın son şampiyonu Inter'e de ziyaret etti.

"ÖĞRETİCİ BİR DENEYİM OLDU"

Yılmaz, burada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Simone Inzaghi ile bir araya geldi. Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Burak Yılmaz, "Gelişmeye ve öğrenmeye devam. Benim için futbolda taktik denildiğinde özellikle Serie A'nın çok önemli bir yeri vardır. Inter'de çok başarılı işler yapan ve taktiksel yaklaşımını çok beğendiğim Inzaghi'nin misafiri oldum. Sistemini, çalışma prensiplerini, antrenman metodunu yakından inceleme fırsatı buldum. Benim için oldukça öğretici bir deneyim oldu. Bu güzel ağırlama için Inter kulübüne, sevgili Inzaghi'ye ve kardeşim Hakan Çalhanoğlu'na teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.