Bodrum FK, Erzurumspor FK ile deplasmanda karşılaşacak

Bodrum Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Müsabakanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, galibiyet serisi yakalayıp çıkışını sürdürmek istiyor.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Bodrum FK, yarın saat 13.30'da deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Gaziantep FK'ya mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda eden yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig yolunda galibiyet serisi yakalayıp çıkışını sürdürmek istiyor.

Erzurumspor FK mücadelesinin hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Bodrum FK'da sakatlıkları bulunan 5 oyuncu maçta forma giyemeyecek.

Trendyol 1. Lig'de 32 puanla 4. sırada bulunan yeşil-beyazlılarda Teknik Direktör İsmet Taşdemir, "Kupa bizim için az oynayan, oynamayan genç oyuncularımıza bir şans vermemiz açısından önemliydi. Talihsiz bir şekilde elendik, artık ligimize döneceğiz. Ligin ikinci yarısı çok daha zor olacak. Genç oyuncular almaya devam ediyoruz. Hem yetiştirici hem de yarışmacı bir takım olmanın peşinde koşuyoruz. Erzurumspor 2 senedir bu ligde hocası aynı ve ne oynadığını bilen bir takım. Bunu sahaya iyi yansıtmaya çalışan bir takım. Puanlarının silinmesiyle sıkıntılı bir konumda görünüyorlar ama bence iyi oynayan, iyi mücadele eden bir ekip. Bizim için zor bir deplasman olacak. 5 sakat oyuncumuzun aramıza katılmayacak olması bizim için maçı birazcık daha zorlaştırıyor. İnşallah arzu ettiğimiz skorla şehrimize döneriz" dedi. - MUĞLA