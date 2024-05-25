Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş sezonu Kasımpaşa'da kapatacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in son haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek 11. kez şampiyon olmuş ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı garantilemiştir.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Türkiye kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek 11. kez zafere ulaşan siyah-beyazlı ekip, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Bahattin Şimşek Türkiye Kupası Trabzonspor Kasımpaşa Beşiktaş Türkiye Futbol Spor Haberler

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından dövüldü

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından dövüldü

 Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Tek hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Tek hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak

 2 çocuk annesi boğazı kesilerek katledildi! 3 altın bilezik için öldürmüş

2 çocuk annesi boğazı kesilerek katledildi! 3 altın bilezik için öldürmüş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title