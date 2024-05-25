Beşiktaş sezonu Kasımpaşa'da kapatacak
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in son haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek 11. kez şampiyon olmuş ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı garantilemiştir.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Türkiye kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek 11. kez zafere ulaşan siyah-beyazlı ekip, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.