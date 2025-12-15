Beşiktaş maçının ardından

SÜPER Lig'in 16'ncı haftasında Trabzonspor sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın değerlendirmesinde olumlu bir maç oynadıklarını söyledi. Tekke, "Çok önemli oyuncularımızın eksik olduğu derbi maçında bana göre şu ana kadar oynadığım en iyi maçlardan bir tanesi kim ne derse desin. Oyunun başlangıcı her şeyiyle beraber çok çok iyi bir maç oldu. Yediğimiz goller var. Yediğimiz goller de tamamıyla çalıştığımız ama maalesef doğru konumlanmadığımız anlar ikisi de. Ama bazen böyle şeyler oluyor. Hiç beklemediğimiz bir skorla oyun başlangıcı. Sonrasında geri dönmek, kırmızı kart ki bana göre ilk pozisyon da hemen hemen aynı. Serdar'a yapılan pozisyon aynı, bilek üstü. O da kırmızı kart olabilirdi. Sonrasında Beşiktaş'ın savunduğu Trabzonspor'un hücum organizasyonunu sadece Zubkov'un tarafından yapabildiğimiz bir karşılaşma oldu. Kazanabilirdik ama bu tür maçlarda geri dönmek çok çok önemli. Hiç bozulmadan yanılmıyorsam 2 tane geçiş ki onu da vermememiz lazım, orada da çok büyük hatalar var. Çalıştığımız şeylerden bugün golü yedik açıkçası. En çekindiğim şey duran toplu sayzlarından (geçiş) dolayı. Ama genel hatlarıyla coşku, his, izleyenlere bıraktığımız duygu, gayet olumlu. Benim açımdan da çok olumlu bir maç oldu" dedi.

'MUÇİ BİZE HER ŞEYİNİ VERİYOR'

Fatih Tekke, Ernest Muçi'nin yükselen performansına ilişkin soru üzerine "Muçi ile ilgili bugün performansı sadece bir pozisyondan söylesem yeterli. Geçiş yakaladığımızda Jurasek'in topuna Muçi'nin konumlanıp en uzak oyunculardan bir tanesiydi ve oraya geldi. Fiziksel olarak, istek olarak Muçi bize her şeyini veriyor, vermeye de devam edecek. Biz ona ne yaptık, bizim oyunumuz çok net, opsiyonlar net, olması gereken yerler net, her şey net. Futbolu tanımlama şeklim biraz daha farklı. Belki orada rahat etti. Aile olarak Muçi veya bir başkası için burada çok güvenlikli alan var. Oyuncuların ona karşı olan duygusu var, bizim var. Dolayısıyla bunların hepsini toplayabiliriz. Ama tam manasıyla Muçi her gol atıyor, onu Muçi'ye sormak lazım. Ama atmasını da bekliyoruz açıkçası. Hatta 1-2 tane daha atabilirdi. Çok güzel şutlar attı olmadı. Biz ondan hep böyle performanslar bekliyoruz açıkçası" ifadelerinde bulundu.

'RİSK ALMAK DURUMUNDAYDIK'

Tekke, hakem yönetimine ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Özellikle ilk pozisyon, gelirken izledim. Kırmızı kartı görmedim ben açıkçası. Acaba ne diye durdurdu diye izledim. İkisi de aynı yere hemen hemen, gördüğüm o. Yani bileğin üstü ve bileğin üstü yapışma noktası, aynı yere geliyor. Biri kırmızı kart, biri değil. Allah'a çok şükür. 11, 11 gitse, 2-0, 3-1 çok kolay gözükmüyor. Çünkü risk almak durumundaydık. Çok zor bir karşılaşma diye bekliyordum ben. Ama 10 kişi kaldıktan sonra açıkçası hiç dağılmadan sabırlı, ısrar ede ede, tabi ki eksikler var. Tekrar söylüyorum bugün özellikle sadece Zubkov tarafından, Zubkov tarafına Cihan'ı koyabilirdim başka da oraya koyacağım çok oyuncu yoktu. Mustafa'yı ikinci yarı orada değerlendirdik. Tüm bunları düşündüğünüzde bence gayet keyifli bir maç oldu ama kazanmamız lazımdı evet ama tüm bu yaşananlardan sonra 3-1'den geri dönüş gayet olumlu"

'EKSİK OLAN BÖLGELER ÇOK NET'

Fatih Tekke, transferlere ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Eksik olan bölgeler çok net, alternatifler şunlar, bunlar. Bu sayı artabilir. Ama tabi herkes şöyle düşünüyor herhalde. Yani mevcuttan daha iyisi gelecek, tam istediğimiz gibi oynayacak, böyle bir şey yok. Bu kolay bir şey değil yani. Yani kenar alalım, biz stoper alalım, alalım, bek alternatif alalım. Alalım da kim veriyor bize mesela. Mevcut olanlardan daha iyisini nasıl alacağız. Kolay gözükmüyor. Benim de söylediğim şu, devre arasında iyi oyuncu olması da yeterli değil, içerdeki durumu bozacak, karakteristik özelliğe sahip birisi varsa benim için bu daha önemli. Ama şu an bizim içerde oyuncularımızın yüzde yüz hepsi harika, mükemmel falan değil. İçeride sorun olabilecek şey var, onu da söylüyorum. Çok az, diğer takımlardan çok çok daha az. Ama bize gelip geldiğinde, bir devrede bize gerçekten katkı verebileceğimiz oyuncu. Bunun kalitesini de az çok düşünebiliyoruz. Dolayısıyla bunu araştırıyoruz ama çok istediğimiz gibi bulabileceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Belki lig içerisinden değerlendirmemiz gereken oyuncular olabilir. Kimse de iyi oyuncusunu vereceğini de düşünmüyorum. Ama şu ana kadar izlediğimiz, 'Şu olsun, şu bize yüzde yüz kesinlikle katkı yapar' dediğimiz, öyle bir oyuncu yok. Bu maçları oynarken bize 'scout'un başkanımızın sezon başındaki gibi oyuncular atılıyor. Biz izliyoruz, biz tavsiye ediyoruz, biz tavsiye ediyoruz, biz bazen 'Bu iyi' diyoruz. Olabilir mi, olamaz mı? Gibi. Şu ana kadar 'Şu gelecek bize' dediğimiz bir isim yok. Stoper mevkiinde bir oyuncu var. Onun da sanıyorum olabilirliği zor gözüküyor. Onun haricinde beklediğimiz, beğendiğimiz oyuncular var ama maliyetleri çok. Biz mevcut olanlarla devam edeceksek aynı şekilde devam edeceğiz. Ama çok iyi oyuncu bulduk, 2 tane oyuncu bulduk. Yoksa mevkisel olarak burada oturup konuşsak ok net karar verebileceğimiz belli. Dolayısıyla orada problem yok, orası çok net. Alabilirliğimiz ve aldığımızda bize ne kadar katkı yapar. Bu da kolay gözükmüyor"

'MUÇİ BENDE VAR'

Sergen Yalçın'ın Muçi'yi kadroda düşünmediği yönündeki sözlerine ilişkin soruya Tekke, "Sergen abi futbol camiasından sevdiğimiz abilerimden birisi. Muçi bende var. Ama yine zaman, performans, sağlık, sakatlık gibi etkenler çok önemli. Uyum sağlaması sadece uyum sağlaması değil bu sadece benim istememle olacak bir şey değil. Ama sezon sonu Muçi'den şu ana kadar yaptığının devamını bekliyoruz, istiyoruz. Bize bunu da verecek" yanıtını verdi.

'ONANA'YI MAÇTA ÇOK UYARDIM'

Kaleci Onana ile ilgili olarak Tekke, "Onana çok sevdiğimiz, çok güvendiğimiz bir oyuncu. İsim olarak da çok büyük Andre. Maçta da çok uyardım onu, geçen maçta da uyardım, bu maçta da uyardım. Biz spontane oynamıyoruz. Bunu Andre'de biliyor, bilecek. Bazen o konuda yardımı gerçekten oluyor. Çünkü top ayağındayken ciddi manada o konuda dünyada en iyilerden bir tanesi. Ama futbol anlar, her şeyiyle beraber çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Maç bir haftadır şutör şutör şutör, Cherny, Cherny, Cherny. İki tane gol yedik. Bu en çok ciddi bir oyun. Herkes özelinde söylüyorum. Anlar çok önemli, anları da hocalara bırakmayın. Anların bazı durumları var. O durumları da hoca size gösterir, anlatır, tekrar eder, tekrar eder, bunları yapmak zorundasınız. Savunma, savunma, prensip olarak bunları bilmek zorundasınız. Bizim konumlanmamız top ayağımızdayken de belli, top rakipteyken de belli. Çok net. Bunu bir-iki pozisyonda Onana özelinde top bizdeyken ki bugün baskı yapmadılar. Geçen hafta bana göre daha riskli 2 kez yaptı. O bazen şöyle olabiliyor, tabi bu baskıyı kırıyorum, rakibin psikolojik olarak bir kırgınlığı oluyor fakat Allah muhafaza. Orada yapılacak bir hatadan sonra tam tersi de olabilir. O konuda çok özgüveni var, biz özgüveninden dolayı çok memnunuz ama bizim konumlanmamız var, biz spontane oynamıyoruz" dedi.

YALÇIN: TOUER'IN POZİSYONU ÇOK AĞIR BİR KARARDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmada 1 puanı kurtardıklarına sevindiklerini söyleyerek, "Oyunun ilk bölümlerine baktığımızda rakip iç saha avantajıyla baskı yapmaya çalıştı bize. 1 ve 6 dakikada iki sarı kart çıktı hakem arkadaştan, oyuncularımızın mücadele dirençlerini kaybetti. Korkudan ikili mücadeleye girememeye başladılar. Devamında gol geldi bizim tarafımızdan 2'nci gol geldi. 2-1 oldu 3 golü bulduk. Sonrası bizim için daha rahat bir maç gibi duruyordu. Orda da VAR devreye girdi. Bilal Touer'ın pozisyonu çok ağır bir karardı. Rakip doğal olarak 11-10 çok baskı yaptı bize. Savunma yapmak zorunda kaldık. 4-2 olacak pozisyonlarda bulduk ama bunları değerlendirmedik. Maç 3-3 bitti. Bizim için buradan alınmış 1 puan, senaryonun karşısında çok normal gibi duruyor. Maalesef maçtan çok bize bir tiyatro oyunu gibi geldi. Hakemlerin ve VAR'dakilerin kararları bizim açımızdan tam bir faciaydı. Üzülmüyoruz; 1 puana seviniyoruz" dedi.

'MAÇ BANA GÖRE BİR TİYATRO OYUNUYDU'

"Bu akşamki maç bana göre bir tiyatro oyunuydu" diyen Yalçın, "Trabzonspor deplasmanının Ligin en zor deplasmanı olduğunu belirten Sergen Yalçın, "Coşkulu bir taraftar önünde oynadık. İki takımın oyuncuları da iyi mücadele etti. Kulübeye baktığımızda bizim forvet değiştirecek oyuncularımız yok. Merkez orta saha ve savunma oyuncularını değiştirebiliyoruz. Hamle yapacak şansımız sıkıntı bizim. Kolay bir durum değil. Maç 3-1'den sonra hakemlerin maçı dengeye getirmek için El Bilal Toure'ye verilen kırmızı kart maalesef Türk futbolunun açı gerçeğiydi. Bir maç ancak bu şekilde dengeye getirilebilir. Ben Beşiktaş tarafını konuşuyorum. Bizim için sağlıksız bir karardı. 11-10'da biz normal klasik bir savunma yapıyoruz. Verilen kartlar Beşiktaş camiasına yapılmış çok büyük bir ayıptı. Derbi maçlarında 11-10 karşı tarafı çok zayıflatır. Buna rağmen 4'ncü golü bulacak pozisyonlarda yakaladık. Oyuncular bu akyam çok iyi mücadele etti ama bu akşamki maç bana göre bir tiyatro oyunuydu" şeklinde konuştu.

'HAKEMLER MAÇIN DEĞİŞMESİNDE BÜYÜK ROL OYNADILAR'

Oyunun çok durmasıyla ilgili soruya Sergen Yalçın, "Geçen hafta bizim Gaziantep maçının ikinci yarısı tam 19 dakika oynanmış. Böyle bir bilgi vereyim. Hem Türk futbolunun gelişiminden bahsediyorlar. Her tedavi olan 5 dakika almış. Bugünkü maç bana göre güzel maçtı. İki takımın oyuncuları da iyi mücadele ettiler. Trabzonspor geriden gelip oyunu çevirmek için iyi mücadele etti. Saha içiyle herhangi bir sorunumuz yok. Hakem arkadaşlar devreye girdi. Oyun doğallığının dışına çıktı. Hakemler maçın değişmesinde büyük rol oynadılar diyebilirim. Bu bizim tarafımızdan net" yanıtını verdi.

'BİZİM AÇIMIZDAN MUÇİ İLE İLGİLİ BİZİM BİR TASARRUFUMUZ YOK'

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Ernest Muçi ile ilgili soru üzerine değerlendirmede bulunan Yalçın, "Son haftalarda çok iyi oynuyor. Başarılı ve Trabzonspor'a katkı veriyor. Bir oyuncu bir yerde başarılı olamıyorsa başka bir yerde başarılı olmayacak diye bir şey yok. Bazen kan değişikliği çok önemlidir. Muçi'de iyi oynuyor. Kendisini tebrik ediyorum. Bizim açımızdan Muçi ile ilgili bizim bir tasarrufumuz yok. Bizim kadromuzda düşünmediğimiz bir oyuncu. Bizde veremediği performansı Trabzonspor'da veriyor demek ki. Biz bu akşam maçı analiz ettiğimiz zaman 1 puanı kurtardığımıza seviniyoruz" ifadelerini kullandı.