Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Dikilitaş projesinin siyah-beyazlı kulübün geleceğine ışık tutacağını söyledi.

Adalı, siyah-beyazlı kulübün ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'ndaki olağanüstü genel kurul toplantısında üyelere seslendi.

Beşiktaş Kulübünün tarihi boyunca birçok zorlu süreçten geçtiğini belirten başkan Adalı, "Beşiktaş bütün bu zorlukların ardından bayrağını Türk sporunun zirvesine dikmeyi başarmış, ülkemizin en köklü ve en büyük spor kulübüdür. Beşiktaş'ımız gücünü hep taraftarından ve camiasından almıştır. Her seferinde bir öncekinden daha güçlü ayağa kalkmıştır. İşte yine böyle bir dönemdeyiz. Bugün içinde bulunduğumuz durum itibarıyla yeniden birlik olmamız ve ayağa kalkmamız gereken günlerden geçiyoruz. Bu salonda yer alan herkesin, Beşiktaş'ın tarihinde çok önemli bir yere sahip olacağını ve burada alınacak kararlar vesilesiyle de ulaşacağımız büyük başarıların paydaşı, ortağı ve hatta mimarı olacağını bir kez daha belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Serdal Adalı, siyah-beyazlı camia için atılan her adımda şeffaflığın kendileri için en önemli unsur olduğunu vurgulayarak, "Hepimizin bildiği, yaşadığı ve artık belki de unutmak istediği gibi camia olarak maalesef güven ortamının, şeffaflığın ve buna bağlı olarak itibarımızın yara aldığı günlerden geçtik. Ben bu nedenle Beşiktaşlıların endişelerini anlıyorum, geçmişte yaşananlardan sonra bu endişelere de hak veriyorum. Artık hepimiz yoğurdu üfleyerek yiyecek hale geldik. Maalesef yaşananlar bizleri bu hale soktu. İşte tam da bu güven ve itibar kaybını gördüğümüz için biz geleceğimizle ilgili önem taşıyan kararları hep birlikte almak istiyoruz. Yönetim kurulu olarak 'Yaptık oldu' demek yerine, yapacaklarımızın altına genel kurul olarak hep birlikte imza atalım istiyoruz. Bu projeler ne sadece Serdal Adalı'nın projeleridir, ne de sadece bu yönetim kuruluna ait projelerdir. Bu projeler Beşiktaş'ımızın, yani hepimizin projeleridir. Faydası ve katkısı sadece ve sadece Beşiktaş'ımıza olacak; başarısı sadece Beşiktaş'ımıza yazılacaktır." ifadelerini kullandı.

Genel kurul sürecinde divan ve denetleme kurulu da dahil olmak üzere camianın tüm unsurlarının katkılarını önemsediğini anlatan Adalı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Hep söylediğim gibi camia olmak işte böyle bir şeydir. Türkiye'nin en büyük camiası olmak işte böyle sorumluluklar gerektirir. Yönetim kurulu, divan kurulu, denetleme kurulu, komisyonları ve genel kurul üyeleri hep birlikte çalışır, müzakere eder ve ortak sevdamız Beşiktaş için birlikte mücadele eder. Ben bugüne kadar bizlere görüşlerini ileten, bizlerle önerilerini paylaşan tüm kongre üyelerimize canıgönülden teşekkür ediyorum."

"Gayrimenkul projesi Beşiktaş'ın geleceğine ışık tutacaktır"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Adalı, gayrimenkul projesinin Fenerbahçe ve Galatasaray ile olan ekonomik farkların kapanmasının anahtarı olduğunu aktardı.

Dikilitaş projesini tarihi bir fırsat olarak nitelendiren Adalı, "İşin gerçeği bugünkü kongremizin ana konusu ve başlıca yapılış nedeni gayrimenkul projesidir. Bu proje, Beşiktaş'ımızı mali açıdan bağımsızlığa kavuşturacak en önemli fırsattır. Gittikçe büyüyen, baş edilmesi daha güç hale gelen borç yükünün kesin çözümüdür. Her sene transfer bütçelerimizden devasa bir 50 milyon avronun faize ödenmesinin sonu olacaktır. Her gün ödenen 125 bin avro faizin bitmesi demektir. Rakiplerimizle olan ekonomik farkların kapanmasının anahtarıdır. Bu da sürdürülebilir sportif başarıların ve ambargo koyulan şampiyonlukların habercisi olacaktır. Kısacası bu proje Beşiktaş'ın geleceğine ışık tutacaktır." şeklinde konuştu.

Çözüme ulaşmamış konuları temizleyerek ilerleme düşüncesinde olduklarını aktaran Adalı, şunları kaydetti:

"Bugün Dikilitaş ile birlikte sadece bir ay önce yüzde 19 artarak yüzde 70 seviyesine ulaşan hisse payımızın, 51'in altına düşmemek kaydıyla kullanılma yetkisini de oylayacağız. Şu anda planlarımızda böyle bir çalışma yapmak olmamasına rağmen bu yetkinin özellikle yatırımcılarımızı koruyacak şekilde elimizin altında bulunması oldukça önemlidir. Her yönetimin gündemine gelen, her zaman bu kürsülerde konuşulan; fakat bir türlü de içimize sinecek şekilde çözüme kavuşamamış konularımız var. Akaretler'deki BJK Plaza'mız, Fulya'daki ofis katlarımız ve yine Fulya'daki akaryakıt istasyonumuz bizim önemli değerlerimiz. Ama biz bu üç konuyu da yıllardır hep olumsuz kelimelerle ve hep şikayet ifadeleriyle anıyoruz. İşte bugün bizim yapmak istediğimiz, bu konuların hepsini teker teker temizleyerek ilerlemek. Haklarımızı koruyacak şekilde anlaşmalarımızı yapıp, günün şartları doğrultusunda en yüksek gelirleri elde edebilmek ve bu konularda artık arkaya dönüp bakmamak. Bu üç taşınmazımızı da davalardan temizlenmiş ve rayiç değerlerine ulaşmış bir şekilde kulübümüze düzenli akar sağlar hale getirmemiz lazım."

"Mali bağımsızlığı sağlayacak geliri sadece futboldan elde edemeyiz"

Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün mali bağımsızlığını sağlayacak geliri sadece futboldan elde edemeyeceklerini söyledi.

Adalı, kulüplerin mali sorunlarının sadece Beşiktaş Kulübü için geçerli olmadığını belirterek, "Futbol ekonomisinin ülkemizdeki durumu göz önüne alındığında, Beşiktaş'ımızın mali bağımsızlığını sağlayacak kadar geliri sadece futboldan elde edemeyiz. Kendi açımızdan baktığımızda da artık hatasız yönetim anlayışları ile de ilerlesek, sportif açıdan mükemmel sezonlar da geçirsek içinde bulunduğumuz borç ve faiz yükünün üstesinden bu şekilde gelemeyiz. Dünyanın içinden geçtiği ekonomik çalkantılar ve buna bağlı olarak da ülkemizde gelişen şartlar nedeniyle sportif gelir kalemleri, eskiden olduğu kadar yeterli düzeyde kaynak sağlamanın çok uzağında. Sadece yayın gelirlerinin yıllar içinde nereden nereye düştüğüne bakmak bile bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Sadece 7 yıl önce 500 milyon dolar olan Süper Lig yayın gelirleri, bitirdiğimiz sezonda 182 milyon dolara kadar gerilemiş. Bu demek oluyor ki lig genelindeki yayın gelirleri tam tamına yüzde 60'ın üzerinde azalmış. Bu nedenle de başta gayrimenkul projeleri olmak üzere alternatif gelir kalemlerini oluşturmak zorundayız ve bugün işte bu yüzden buradayız." değerlendirmesinde bulundu.

Oylanacak projelerde yalnızca Beşiktaş Kulübünün menfaatleri için çalıştıklarının altını çizen Adalı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Beşiktaş bundan sonra şahısların servetlerine muhtaç olmasın, ekonomisini kendi çevirebilsin, yönetme kabiliyeti olan herkes için de fırsatlar doğsun diye borçsuz bir Beşiktaş hayali kuruyoruz. Bugün bu salonda olan herkesin Beşiktaş için bir dönüm noktasının parçası olacağının bilinmesini istiyorum. Bu noktada camiamızın akil insanları ve yön göstericileri olan siz genel kurul üyelerimize tarihi bir çağrıda bulunuyorum. Gelin Beşiktaş'ımızı hep beraber bu dertlerden kurtaralım. Bu iç içe geçmiş, birisinin diğerine sebep olduğu borç ve başarısızlık sarmalına birlikte dur diyelim. Çocuklarımıza ve ilerleyen Beşiktaş nesillerine yeniden doğmuş bir Beşiktaş bırakalım. Siz de bunun paydaşı, ortağı ve hatta mimarı olun. Yıllar sonra bugün bu salonda oturanlar için 'Bu işi başardılar' desinler."

"Koltuk hayaliyle değil, bugün bahsettiğim hayallerle yaşadım"

Başkan Serdal Adalı, devamlılığı olan sportif başarılara ulaşabilmenin ve süregelen şampiyonlukların hayalini kurduğunu aktardı.

Siyah-beyazlı kulüp için elinden geleni her zaman yaptığını vurgulayan Adalı, "Camianın bana verdiği bütün görevleri terimin son damlasına kadar yerine getirmeye gayret ettim. Başıma hayatta hiç aklıma dahi gelmeyecek talihsizlikler de geldi. Oldu bitti. 'Beşiktaş için yaşadım' dedim, geçti ve gitti. Malumunuz uzun yıllar da başkanlık için sizlerden görev istedim. Sonunda da tarihi bir oyla ve güvenle bu gerçekleşti. Ben bu görevi o koltuğa oturmak için değil, bugün sizlere anlattığım şeyleri Beşiktaş'ım için yapabilmek için çok istedim. Devamlılığı olan sportif başarılara ulaşabilmenin ve süregelen şampiyonlukların hayalini kurdum. Koltuk hayaliyle değil, bugün bahsettiğim hayallerle yaşadım. İşte şimdi ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, bir kez daha camiamız tarafından bize verilen görevin gereğini yerine getirmek ve bu sorumluluğun hakkını vermek için karşınızda bulunuyoruz. Bu tarihi fırsatı camiamızın önüne sunabilmiş olmaktan gurur duyuyoruz ve sizlerden bu fırsatı değerlendirebilmemiz için gerekeni yapmanızı rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Buradan çıkacak karar bizim değil, Beşiktaş camiasının kararı olacak"

Adalı, genel kurulda çıkacak karara bakmaksızın Beşiktaş Kulübü için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Projelere yetki verilmesi halinde siyah-beyazlı kulübün daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağını anlatan Serdal Adalı, "Genel kurulun kararı ne olursa olsun, biz Beşiktaş'ımız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Sizlerin iradelerine saygı duyacağız ve görüşleriniz doğrultusunda yol haritamızı buna göre belirleyeceğiz. Bugün sizlerin vereceği her karar bizim başımızın üzerindedir. Burada konuşulacak her cümle bizim için çok değerlidir. Tekrar ediyorum, camia olmak bu tarz tarihe geçen kararları birlikte almak demektir. Camiamız 'Başkan; bu projelere başla, bu anlaşmaları yap ve bu sorunları bitir' derse; size verdiğimiz sözleri yerine getirebilmek için hiç vakit kaybetmeden düğmeye basacağız. Farklı görüşleriniz olursa da buna göre başka bir yol haritası belirleyeceğiz. Bu hedeflere ulaşabilmek için biraz daha sabır göstereceğiz. Ama hiçbir zaman durup dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Buradan çıkacak karar bizim değil, Beşiktaş camiasının kararı olacak. Biz geleceğe güvenle bakan, başarılı, güçlü, bağımsız bir Beşiktaş için bu yetkileri sizlerden talep ediyoruz. Bizler günü geldiğinde görevlerimizi tamamlayıp yeniden tribünlere döneceğiz. O günler geldiğinde de şampiyonluklarla ve kupalarla bizleri mutlu edecek olan Beşiktaş'ın bir dönüm noktasına da biz imza atalım istiyoruz." diyerek konuşmasını tamamladı.