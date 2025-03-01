Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar, rakibini 2-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü ve yenilmezlik serisi 9 maça çıkardı.

122. YILA ÖZEL KOROEGRAFİ

Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesi ısınmaya kulübün 122. yılı nedeniyle özel pankartla çıktı. Siyah-beyazlı oyuncular ayrıca maç öncesi 122. yıla özel hazırlanan tişörtlerle ısınma gerçekleştirdi. Öte yandan Beşiktaş tribünleri de 122. yıl için Mustafa Kemal Atatürk'ün de ön planda olduğu özel bir koreografi yaptı. Söz konusu koreografi büyük beğeni topladı.

TÜRKİYE'DEKİ İLK BODYCAM DENEMESİ

Beşiktaş ile Kayserispor'un Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geldiği karşılaşma, Türkiye'de bir ilke sahne oldu. Bodycam (vücut kamerası) ilk kez bu müsabakayla birlikte Türkiye'de denendi. Süper Lig'de futbolcular ilk kezilk kez bir maçta Bodycam taktı. Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a, Kayserispor'da ise Batuhan Özgan'a takılan bodycam sayesinde futbolcuların gözünden ısınma anları ekrana geldi.

İLK GOL JOAO MARIO'DAN

Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol 45. dakikada Joao Mario'dan geldi. Rafa Silva, orta alanın sağından topu taşıyarak merkezde Ciro Immobile ile buluşturdu. Immobile topu bekletmeden sol kanatta hareketlenen Joao Mario'ya aktardı. Joao Mario, ceza sahasının solundan sol ayak içiyle şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu gol ilk yarının skorunu belirledi.

KAYSERİSPOR'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Kayserispor, 57. dakikada beraberliği yakaladı ancak bu gol ofsayt nedeniyle sayılmadı. Konuk takımdan Bourabia, ceza sahasının gerilerinden şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluştturdu. Pozisyonun ardından ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

SEMİH PENALTIDAN ATTI

Beşiktaş karşılaşmanın uzatma dakikalarında penaltı kazandı. 90+5. dakikada kazanılan penaltıda 90+7. dakikada topun başına geçen Semih Kılıçsoy, fileleri havalandırarak takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı ve karşılaşmanın skorunu belirledi.

BEŞİKTAŞ'IN YENİLMEZLİK SERİSİ 9 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 44'e yükselterek 3.'lük yarışındaki iddiasını sürdürdü. Öte yandan siyah-beyazlıların ligdeki yenilmezlik serisi de 9 maça çıktı. 4 maç sonra kaybeden Kayserispor ise 24 puanla ateş hattında kaldı. Kara Kartal, bir sonraki hafta Gaziantep FK'yı konuk edecek. Kayseri temsilcisi ise RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.