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Beşiktaş, Hatayspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

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Beşiktaş, Atakaş Hatayspor maçı öncesi antrenmanlarını tamamlayarak kampa girdi. Jackson Muleka'nın sakatlığı nedeniyle müsabakada görev alamayacağı açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Corendon Alanyaspor'la geçen hafta oynanan maçta ağrı hisseden ve MR görüntülemesi yapılan Jackson Muleka'nın uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edildi. Muleka'nın yarın oynanacak müsabakada görev yapamayacağı belirtildi.

Siyah-beyazlı ekip, antrenmanın ardından kampa girdi.

Kaynak: AA / Spor

Jackson Muleka Hatayspor Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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