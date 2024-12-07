Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası Beşiktaş- Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak dev karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Kritik müsabakada hakem Mehmet Türkmen görev yapacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Erkan Özdamar. VAR koltuğunda da Kadir Sağlam oturacak. Heyecanla beklenen karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Yönetim açısından tarihinin en kaotik dönemlerinden birisini yaşayan Beşiktaş, bu sürecin sahaya yansımasına engel olamadı. 22 puanda bulunan siyah-beyazlılar ligde oynadığı son 5 maçta sadece 2 puan aldı ve lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde, 5. sırada kaldı. Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 22 gol atarken kalesinde 15 gol gördü.

Ligde 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve büyük bir yükseliş grafiği yakalayan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. 32 puanda bulunan sarı-lacivertliler, ligde 36 gol atarken kalesinde 12 gol gördü. Fenerbahçe, ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Salih, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Immobile.

Fenerbahçe : Livakovic, Mert, Samet, Djiku, Filip Kostic, Fred, Tadic, Amrabat, Oğuz Aydın, Saint-Maximin, Dzeko.

DERBİDE 360. RANDEVU

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yapacakları maçla 360. kez karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak siyah-beyazlı takım ile sarı-lacivertli ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 359 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ezeli rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 457 gol kaydetti.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Necip Uysal, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai kadroda yer alamayacak. Karşılaşmada oynayıp oynamayacağı merak edilen Ernest Muçi, yedekler arasında yer alıyor. Fenerbahçe'de ise derbi öncesi sakatlığı sebebiyle kadroda olmayan isimler ise Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş. Hafif sakatlığı bulunan İsmail Yüksek ise yedek kulübesinde yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'IN EN BÜYÜK KOZLARI

Maça belki de sezonun en formsuz haliyle çıkacak olan Beşiktaş, derbide yıldızlarına güvenecek. Savunmadaki eksiklerini hücum performansıyla tolere etmeye çalışacak olan siyah-beyazlılar, derbide Ciro Immobile, Rafa Silva, Gedson Fernandes gibi yıldızlarının performansıyla galibiyet arayacak.

FENERBAHÇE YERE SAĞLAM BASIYOR

Lige istikrarsız bir başlangıç yapan ve sezon başında beklenenden fazla puan kaybeden Fenerbahçe'de su artık yolunu bulmuş durumda. Zirve yarışının direkt içinde olan sarı-lacivertliler, Dusan Tadic, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin gibi yıldızlarının yanı sıra kulübe katkısıyla da Dolmabahçe'de galibiyet arayacak.