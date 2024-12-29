Çok büyük fark var: Beşiktaş başkanlık seçiminde İlk sonuçlar açıklandı

Beşiktaş Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçiyor. Siyah-beyazlıların başkanı olabilmek için Hasan Arat'ın istifası sonrası başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel ile eski yöneticilerden Serdal Adalı yarıştığı kongrede oy verme işleminin ardından kapılar ve sandıklar kapatılarak oy sayma işlemine geçildi.

SANDIK SONUÇLARI

Toplam Açılan Sandık: 5/25

Serdal Adalı: 1468 oy (%67.6)

Hüseyin Yücel: 705 oy (%32.4)

5. Sandık Sonucu:

Serdal Adalı: 313

Hüseyin Yücel: 120

4. Sandık Sonucu:

Serdal Adalı: 286

Hüseyin Yücel: 145

3. Sandık Sonucu:

Hüseyin Yücel: 168

Serdal Adalı: 290

2. Sandık Sonucu:

Hüseyin Yücel: 124

Serdal Adalı: 298

1. Sandık Sonucu:

Hüseyin Yücel: 148

Serdal Adalı: 281

REKOR OY KULLANILDI

Beşiktaş Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçiyor. Genel kurul, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Genel kurulda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından adayların programı takdim edildi ve seçime geçildi. Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üyenin sandık başına gidebileceği bildirildi. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kuruldu. 13 bin 158 olarak duyuruldu. Böylelikle bir önceki seçimde kullanılan 12 bin 152 oy geçilerek rekor kırıldı.

YÜCEL VE ADALI KUCAKLAŞTI

Beşiktaş'ta başkanlık için yarışan adaylar Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından kongre salonunda bir araya gelerek kucaklaştı. İkilinin bu görüntüsü siyah-beyazlı taraftarların takdirini topladı.

13 AYDA İKİNCİ OLAĞANÜSTÜ KONGRE

Siyah-beyazlı kulüp, idari ve sportif açıdan yaşanan sıkıntılı sürecin ardından yaklaşık 13 ay içinde ikinci kez olağanüstü kongreye gidecek. 3 Aralık 2023'te başkanlığa seçilen Hasan Arat, görev süresini tamamlayamadı. Arat, futbol takımının kötü gidişi ve yönetim kurulunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle 29 Kasım'da istifa etti. Tüzük gereği Arat'ın yerine geçen ikinci başkan Hüseyin Yücel ise yönetim kurulunu toplayarak olağanüstü kongre kararı aldı. Beşiktaş'ın yeni başkanı olabilmek için kogrede Yücel ile eski yöneticilerden Serdal Adalı yarıştı.

SON 4 BAŞKAN DA OLAĞANÜSTÜ KONGREYLE SEÇİLDİ

Beşiktaş'ta görev yapan son 4 başkan, olağanüstü seçimli genel kurul sonucunda göreve seçildi. Siyah-beyazlı kulüpte Yıldırım Demirören (2004-2012), Fikret Orman (2012-2019), Ahmet Nur Çebi (2019-2023) ve Hasan Arat (2023-2024) olağanüstü kongrenin ardından başkanlık koltuğuna oturdu. Yücel ya da Adalı, seçilmeleri halinde olağanüstü seçimli genel kurulla göreve gelen üst üste 5. başkan olacak.

HÜSEYİN YÜCEL İLK KEZ YARIŞTI

Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulüpte ilk kez başkanlık yarışı verdi. Hasan Arat yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan Yücel, Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturdu. Eski başkanlardan Fikret Orman'ın son döneminde yönetim kurulu üyeliği yapan Hüseyin Yücel, 20 Ekim 2019'da Ahmet Nur Çebi'nin ilk kez başkanlığa seçildiği kongrede diğer adaylardan Serdal Adalı'nın listesinde yer almıştı.

SERDAL ADALI 4. KEZ SEÇİME GİRDİ

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek için 4. kez yarıştı. Adalı, Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenmişti. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamamıştı.

YÜCEL VE ADALI'NIN LİSTELERİ

Siyah-beyazlı kulüpte başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri şöyle;

Hüseyin Yücel

Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar

Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin

Serdal Adalı

Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç

REKOR SÜLEYMAN SEBA'DA

Süleyman Seba, Beşiktaş'ın 121 yıllık tarihinde en uzun süre başkanlık yapan isim olarak tarihe geçti. Seba, 1984-2000'de 16 yıl aralıksız siyah-beyazlı kulübün başkanlığını üstlendi. Beşiktaş, "Onursal Başkan" Süleyman Seba döneminde futbolda 22 kupa kazanarak tarihi başarılara imza attı.

BEŞİKTAŞ'IN BAŞKANLARI

Siyah-beyazlı kulübünün 121 yıllık tarihinde başkanlık yapan isimler şöyle;