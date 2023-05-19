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Beşiktaş Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'la karşılaşacak Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman yaptı. Ekip yarın Adana'ya giderek kampa girecek.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'la 21 Mayıs Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, koordinasyon antrenmanlarıyla devam etti. Siyah-beyazlı ekip idmanın son bölümünde ise çift kale taktik maçı yaptı.

Beşiktaş yarın yapacağı antrenmanın ardından öğleden sonra özel uçakla Adana'ya giderek kampa girecek.

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Kaynak: AA / Spor

Adana Demirspor Beşiktaş Adana Spor Haberler

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