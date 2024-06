"Beni alın" mesajı göndermişti! Galatasaray'dan Goretzka transferi için açıklama

Leon Goretzka'nın Instagram hesabından, Borussia Mönchengladbach futbolcusu Christoph Kramer'in Galatasaray mesajını beğenmesi sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'tan da konuyla ilgili açıklama geldi.

TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

33 yaşındaki futbolcu Christoph Kramer, eski takım arkadaşı Leon Goretzka'nın paylaşımının altında "Come to Galatasaray" (Galatasaray'a gel) mesajını paylaştı. Alman yıldız ise Kramer'in bu mesajını beğendi. Goretzka'nın bu beğenisi, sosyal medyadaki Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

"BEN BİR GORETZKA'YI ARAYAYIM"

Leon Goretzka'nın bu beğenisi sonrası Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. Goretzka ile ilgili konuşan Buruk, "Benim bundan haberim yok. Ben bir Goretzka'yı arayayım (Gülerek). Çok iyi bir oyuncu. Bayern Münih'te karşılık rakip de olduk. Bunu ilk defa duydum. "Come to Galatasaray" tabii ki deriz. Bayern Münih'in önemli oyuncularından biri" ifadelerini kullandı.

BAYERN GÖNDERMEK İSTİYOR

Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Leon Goretzka, Bayern Münih'in satış listesine koyduğu 6 isimden biri. Piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Goretzka'nın Alman deviyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

29 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla 42 maçta forma giydi. Goretzka bu maçlarda 6 kez ağları havalandırırken, 11 de asist yaptı.