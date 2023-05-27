Bayram günü zehir oldu! Dortmund, şampiyonluk maçına gelen taraftarını ağlattı

Almanya Bundesliga'da son haftaya lider giren Dortmund, taraftarı önünde Mainz'la şampiyonluk maçına çıktı. Haller ile 18. dakikada penaltı kaçıran Dortmund, dakika 25'e geldiğinde 2-0 geriye düştü. Taraftarlar ve futbolcular gözyaşlarını tutamadı.

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) son haftaya 70 puanla lider giren Dortmund, Mainz ile şampiyonluk maçına çıktı. Geçtiğimiz hafta Augsburg'u 3-0 yenerek liderliği ele geçiren Edin Terzic'in öğrencileri, taraftarı önünde oynadığı Mainz maçının ilk 25 dakikasında kabusu yaşadı.

25 DAKİKADA KABUS

15'te Mainz, Hanche-Olsen ile 1-0 öne geçti. Dortmund, 18'inci dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Haller, penaltıyı kaçırdı. Mainz, 24'te skoru 2-0'a getirdi. Karim Onisiwo'nun attığı gol stadı altüst etti.

BAYERN ÖNE GEÇTİ

Dortmund'un mağlup olduğu sırada Bayern Münih, Köln deplasmanında 1-0 öne geçti ve liderliğe oturdu. Şampiyonluk maçına gelen taraftarlar gözyaşlarını tutamadı. Dortmund'un Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can da 2-0'dan sonra duygu dolu anlar yaşadı.