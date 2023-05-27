Bayram günü zehir oldu! Dortmund, şampiyonluk maçına gelen taraftarını ağlattı
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Almanya Bundesliga'da son haftaya lider giren Dortmund, taraftarı önünde Mainz'la şampiyonluk maçına çıktı. Haller ile 18. dakikada penaltı kaçıran Dortmund, dakika 25'e geldiğinde 2-0 geriye düştü. Taraftarlar ve futbolcular gözyaşlarını tutamadı.
Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) son haftaya 70 puanla lider giren Dortmund, Mainz ile şampiyonluk maçına çıktı. Geçtiğimiz hafta Augsburg'u 3-0 yenerek liderliği ele geçiren Edin Terzic'in öğrencileri, taraftarı önünde oynadığı Mainz maçının ilk 25 dakikasında kabusu yaşadı.
25 DAKİKADA KABUS
15'te Mainz, Hanche-Olsen ile 1-0 öne geçti. Dortmund, 18'inci dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Haller, penaltıyı kaçırdı. Mainz, 24'te skoru 2-0'a getirdi. Karim Onisiwo'nun attığı gol stadı altüst etti.
BAYERN ÖNE GEÇTİ
Dortmund'un mağlup olduğu sırada Bayern Münih, Köln deplasmanında 1-0 öne geçti ve liderliğe oturdu. Şampiyonluk maçına gelen taraftarlar gözyaşlarını tutamadı. Dortmund'un Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can da 2-0'dan sonra duygu dolu anlar yaşadı.