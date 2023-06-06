Başakşehir'de Emre Belözoğlu: Sezonu Türkiye Kupası ile kapatmak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, sezonu Türkiye Kupası ile kapatmak istediklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçından ardından düzenlenen toplantıda konuşan genç teknik adam, sezonun son maçını oynadıklarını belirterek, geçen sezonu 64 puanla, bu sezonu da 62 puanla bitirdiklerini söyledi.

"İyi başladık iyi bitirdik diye düşünüyorum"

Geçen sezona göre iki tane daha az maç yaptıklarını ve ortalama olarak lig adına bunun kötü olmadığını da aktaran Belözoğlu, "Ama bizim için, sezonun gerisine baktığımızda, bir 10 puan daha toplayacağımız performans sergileyebilirdik. Yine de arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah 11 Haziran'da sezonu kupayla kapatmak istiyoruz. Dünya Kupası üstüne, ne yazık ki deprem felaketi bizim de adımıza kolay motive olamadığımız süreçlerdi. Yine de iyi başladık iyi bitirdik diye düşünüyorum. Kulübü gerek Avrupa'da temsil ettik gerek kupada finale kaldık. Emeği olanlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Fenerbahçe ile çıkacakları kupa mücadelesi hakkında ne düşündüğü sorulan Belözoğlu, şunları dile getirdi:

"Geçmişten baktığınızda bir geleneği var bu kulübün. Yüzde 90 oranında Avrupa kupalarına katıldı. Bu sene Avrupa'da kulüp kariyerinin en iyi sezonlarından biri. Bundan dolayı mutluyum. Müzede bir lig kupamız var inşallah bizimle de Türkiye Kupası da olsun istiyorum. Benim adıma kolay bir maç olmayacak. Ama Avrupa'ya vesile olsun istiyorum. Zor bir maç. Finaller her zaman zordur. İyi motive olanın, iyi hazırlananın bir adım önde olduğu maçlardır. Kupayı kazanan takım olmak istiyoruz."