TFF 3. Lig 4. Grubun 4. haftasında Balıkesirspor ile 23 Elazığ FK arasında oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlandı. Elazığ FK bu sonuçla 1 puanı hanesine yazdırdı.

Balıkesirspor ile 23 Elazığ FK Golsüz Berabere Kaldı

Balıkesirspor deplasmanından 23 Elazığ FK golsüz beraberlikle ayrıldı ve 1 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 3. Lig 4. Grubun 4. haftasında 23 Elazığ FK deplasmanda Balıkesirspor'la karşılaştı. Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanan ve İstanbul bölgesinden Oğuzhan Gökçen'in düdük çaldığı maçta savunmasında hata yapmayan bordo-beyazlı ekip, hücumda fazla varlık gösteremese de sahadan 1 puanla ayrıldı. Bordo-beyazlılar bu sonuçla puanını 2'ye çıkarırken, galibiyet hasretini sona erdiremedi.

23 Elazığ FK gelecek hafta sahasında Bursa Yıldırımspor'la karşılaşacak. - ELAZIĞ