Balıkesir haberleri... Balıkesirspor'dan kötü prova Gelen Balıkesir haberine göre TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alacağı sezonun hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Balıkesirspor, oynadığı özel maçta Batman Petrolspor'a 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alacağı sezonun hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Balıkesirspor, oynadığı özel maçta Batman Petrolspor'a 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Karşılaşmayı Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu İsmet Deniz, Asbaşkan ve Tesisleşme Sorumlusu Özkan Sezer ile Sportif Direktör Can Cangök de takip etti. - Balıkesir Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Batman Petrolspor Balıkesirspor Balıkesir Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Balıkesir haberleri... Balıkesirspor'dan kötü prova - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.