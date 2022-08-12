Balıkesir haberleri... Balıkesirspor'dan kötü prova
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Gelen Balıkesir haberine göre TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alacağı sezonun hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Balıkesirspor, oynadığı özel maçta Batman Petrolspor'a 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alacağı sezonun hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Balıkesirspor, oynadığı özel maçta Batman Petrolspor'a 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.
Karşılaşmayı Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu İsmet Deniz, Asbaşkan ve Tesisleşme Sorumlusu Özkan Sezer ile Sportif Direktör Can Cangök de takip etti.- Balıkesir
Demirören Haber Ajansı / Spor